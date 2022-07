Augusta, protocollo per concessione di hangar e Castello aragonese al Comune: a che punto siamo?

A fine novembre dello scorso anno era stato firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Augusta e l’Agenzia del demanio per la fruizione dell’hangar per dirigibili e del castello aragonese di Brucoli che prevedeva la consegna, entro tre mesi da parte dell’ Ente locale, dei documenti necessari per l’affidamento in concessione dei due beni. Oggi di mesi ne sono passati 8 e nulla si è più saputo in merito. A sollevare la questione è Mimmo Di Franco presidente dell’associazione filantropica “Umberto I” che ricorda che il parco dell’hangar, dichiarato inagibile dal luglio del 2012 dai Vigili del fuoco provinciali, “malgrado l’interesse di amministrazioni e associazioni di volontariato, il monumento d’interesse mondiale continua a marcire abbandonato”.

Secondo il protocollo d’intesa, che ha validità di 3 anni, sottoscritto tra Michele Baronti, vicedirettore dell’Agenzia del Demanio e il sindaco Giuseppe Di Mare, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino e del dirigente dell’ufficio Urbanistica, Massimo Sulano, l’Agenzia del Demanio alla consegna degli atti s’impegna a procedere alla stipula della concessione entro tre mesi dalla ricezione della documentazione da parte dell’Ente e viene anche autorizzata la consegna anticipata e provvisoria in attesa della stipula della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili.

“Considerato i tanti eventi estivi prodotti dall’assessorato alla Cultura e le tante location disponibili ma non usufruibili, a causa delle lungaggini amministrative, si chiede da chi dipenda l’empasse, visto che da novembre ad oggi di mesi ne sono passati 8 anziché 3 previsti dal protocollo – si chiede Di Franco -. I siti potrebbero far parte di un circuito turistico, insieme ai forti Garsia e Vittoria, alla ricetta di Malta, alla Porta spagnola, alle chiese seicentesche, alle escursioni nel porto”.