Augusta, Protezione civile. In arrivo nuove attrezzature e mezzi: sinergia già avviata con tutte le associazioni

Una sala operativa dotata di ultime tecnologie, nuove attrezzature, un posto medico da utilizzare in caso di emergenza, due mezzi antincendi per fronteggiare l’emergenza estiva non senza dimenticare il piano comunale che si sta rivedendo e l’assistenza per la vaccinazione di massa.

La Protezione civile di Augusta si struttura in maniera più funzionale per meglio rispondere alle tante esigenze del territorio, con una sinergia già avviata tra le varie associazioni esistenti che si occupano di protezione civile per pianificare una collaborazione e una riorganizzazione capaci di migliorare l’attività di intervento e risposta immediata in materia di protezione civile nel territorio comunale, come fa sapere Marzo Arezzi, coordinatore delle attività di pianificazione della Protezione civile comunale e consulente del sindaco che, in primis “ringrazia l’associazione Nuova acropoli, i Carabinieri in congedo, il Club Elettra, la Misericordia di Augusta e il Gruppo comunale di Protezione civile con cui abbiamo creato una grande squadra, ringrazio anche il coordinatore del Gruppo Comunale per la collaborazione e tutti i responsabili di protezione civile delle associazioni”.

Di recente il Comune ha partecipato a un bando del ministero dell’Interno per l’assegnazione di un contributo per l’acquisto di mezzi polifunzionali come ad esempio, un “pma”, un posto medico avanzato da utilizzare in caso di emergenza per garantire il primo soccorso nell’immediato ed in qualsiasi parte del territorio, una sala operativa mobile per poter coordinare e assicurare i primi soccorsi in meno di 30 minuti, anche sul posto dell’evento, una cucina da campo per offrire prontamente un past, un nuovo fuoristrada polifunzionale e un pulmino 9 posti.

“Stiamo realizzando una sala operativa comunale dotata di ultime tecnologie che sarà in funzione sette giorni su sette in h 12 per i primi 12 mesi per poi poter arrivare all’attivazione in h24, nella sede della Plastjonica –prosegue – Stiamo realizzando tutto con una attenta progettazione e partecipazione ad ogni bando inerente la protezione civile, tema su cui saremo sempre vigili e attenti in modo da poter sempre migliorare il sistema di una città come Augusta dove i rischi sono diversi”.

Già da settimane i volontari stanno dando una mano e un contributo importante all’Asp nella gestione del centro di vaccinazione anticovid al Polivalente della Borgata, per rendere più confortevole l’attesa degli utenti e più efficace i il lavoro dei medici e infermieri, procede nel frattempo anche la stesura del nuovo Piano comunale di protezione civile e non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà verranno effettuate le esercitazioni nel territorio comunale.

“Per fronteggiare la stagione estiva per il rischio incendio, -prosegue- abbiamo allestito una sala operativa e contiamo su due mezzi moduli antincendio, che saranno operativi h12 per fronteggiare l’emergenza incendi. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma le capacità e la buona volontà non ci mancano, siamo sempre aperti al dialogo ed ai suggerimenti. Insieme tutto pesa la metà”