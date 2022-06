Augusta, proteste detenuti all’interno del carcere, il Sippe: “necessario creare un gruppo di pronto intervento”

“All’interno del carcere di Augusta ieri si sarebbe scatenata una protesta da parte di parecchi detenuti da varie parti dell’istituto. Ogni giorno si affrontato situazioni a limite della legalità, eventi critici che stanno portando il personale di Polizia penitenziaria allo stremo delle forze e solo grazie alla professionalità dei sottufficiali e agenti in servizio si evita l’irreparabile. Continuano le aggressioni, i disordini all’interno delle carceri italiane. Situazione giunta al limite”.

A dirlo è il dirigente nazionale del Sippe Sebastiano Bongiovanni che sottolinea come “dopo le note rivolte avvenute nel periodo Covid e i fatti di Santa Maria Capua Vetere, assistiamo ad una escalation di eventi critici negli istituti penitenziari, tra i quali continue aggressioni e disordini. È opportuno creare un gruppo, ad ogni livello, di pronto intervento, ben equipaggiato ed addestrato, pronto ad intervenire in caso di necessità”.

Secondo Bongiovanni “la legge c’è, bisogna solo attuarla e la stessa afferma che l’ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Nel Lazio -conclude Bongiovanni- il gruppo di pronto intervento c’è già ma occorre decretarlo a livello nazionale, come fatto per il Nic e Gom con regole chiare e condivise”.