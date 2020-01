Augusta, protesta per acqua non potabile al centro storico: Manuel Mangano inizia lo sciopero della fame

Ha iniziato oggi lo sciopero della fame per richiamare l’attenzione sulla questione idrica del centro storico Manuel Mangano, presidente dell’ associazione “Bella storia” e componente del Giovani democratici, che ha tenuto stamattina una conferenza stampa come cittadino. “Sono trascorsi oltre 72 giorni e i disagi continuano nonostante gli interventi – ha detto- Abbiamo avuto modo di manifestare in piazza Duomo e di confrontarci con il sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici e non tutte le problematiche sono state risolte. Abbiamo vissuto delle vicende che possono lasciare a bocca aperta in altre parti d’Italia, qua sembra tutto normale ma in realtà non lo è per niente. L’acqua potabile è un bene di primaria necessità e i cittadini non possono più attendere”.

Mangano ha ricostruito le tappe della vicenda che ha inizio con l’ordinanza di non potabilità dell’acqua del 25 ottobre, preceduta da alcuni giorni di assenza di acqua per interventi al pozzo della villa che alimenta il centro storico e proseguita nei giorni successivi fino all’avviso, via Telegram, del Comune di utilizzare l’acqua solo per lo scarico igienico, fino al 13 dicembre quando“grazie a questa manifestazione siamo riusciti ad avere delle autobotti anche per i cittadini. Da quel momento chi aveva dei serbatoi e ha potuto ripulirli ha avuto l’acqua, cosa non del tutto scontata visto che prima era stata data solo ai disabili e a chi ha anziani con la Misericordia che ha fatto un grandissimo lavoro” – ha proseguito.

Vengono annunciati e realizzati i lavori per la nuova condotta, il 27 dicembre si dice che però manca l’allaccio dell’Enel: “si passa all’assurdo, tuto questo ha dell’ incredibile”. Poi interviene il prefetto e si fa l’allaccio, il 29 dicembre si annuncia che la torbidità dell’acqua andrà a sparire, salvo qualche ora dopo dire che pare ci sia una perdita occulta. “Probabilmente sarà sfortuna, ma fino ad un certo punto. Riteniamo che alla sfortuna si possa anche abbinare una buona amministrazione che risolva i problemi in breve tempo” – ha aggiunto.

E ancora. Il 30 dicembre si dice che il pozzo Tringali non garantisce la portata necessaria per cui l’amministrazione si impegna dopo le feste, alla riapertura dei fornitori, alla sostituzione della pompa. “E da qui dobbiamo ancora attendere. Oggi al 2 gennaio, siamo qui per vedere quando verrà acquistato questo motore. Pare, inoltre, che – ha affermato- il pozzo Tringali non sia sufficiente come pressione a garantire tutta l’erogazione per cui si utilizzerà anche l’acqua del pozzo della villa che, a dire dell’amministrazione, risulta meno torbida. Però se non è stato fatto ad oggi nessun intervento l’acqua è sempre quella. Sicuramente c’è stato un ritardo da parte dell’amministrazione, anche perchè le autobotti per i cittadini sono state messe a disposizione solo 52 giorni e dopo una manifestazione, anche se non tutti possono usufruire di questa perchè non tutti hanno i serbatoi. Oggi sono trascorsi 72 giorni e la risoluzione al problema non c’è. In molte parti è ancora torbida, in tante non arriva e ancora non si parla di risarcimento per commerciali e cittadini anche nel bilancio recentemente approvato. La mia decisione da libero cittadino è – ha concluso- fare lo sciopero della fame finchè non verrà risolto il problema. L’acqua deve tornare potabile il primo possibile, mi auguro che l’amministrazione si prende delle responsabilità e cerchi nel più breve tempo di risolvere il problema anche effettuando lavori di estrema urgenza che non sono stati effettuati”.