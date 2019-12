Augusta, protesta in piazza Duomo: “Vogliamo l’acqua potabile”. Ed esplode la rabbia

Non sono state sufficienti a rassicurare gli animi, esasperati, dei residenti del centro storico le dichiarazioni di ieri sul problema idrico dell’Isola del sindaco Cettina Di Pietro e dell’assessore ai Lavori pubblici Roberta Suppo e così stamattina il previsto sit-in di protesta si è svolto lo stesso. Già dalle 9 alcune centinaia di persone, con striscioni e cartelloni in mano, si sono dati appuntamento in piazza Duomo per urlare tutta la loro rabbia per una situazione che si protrae dal 25 ottobre scorso da quando cioè è stato vietato l’uso potabile dell’acqua che sgorga dal pozzo della villa comunale. E che ha allamato ancora di più i residenti, in particolare, lunedì scorso quando un’impennata di argilla al pozzo della villa ha fatto diramare al Comune un avviso per usare, in via precauzionale, l’acqua solo per lo scarico fognario. Manuel Mangano, presidente dell’associazione “Bella Storia”, che ha promosso il sit-in in rappresentanza di un gruppo di cittadini con un megafono in mano ha riassunto tutti i problemi di questo mese e mezzo. “Continuano a fare delle domande perchè i cittadini sono stati tenuti all’oscuro di tutto, in quella che è una vera e propria emergenza”– ha detto

“C’ è chi ha bambini piccoli e non sa come fare per poterli lavare, siamo stanchi di questa situazione. I lavori dovevano continuare già dopo l’ordinanza e non dopo tutto questo tempo. E’ una situazione invivibile, tutti questi danni chi ce li paga? L’acqua è un bene primario e il comune deve garantire il servizio”- hanno gridato cercando di avere delle risposte che poi sono arrivate al salone di rappresentanza del Comune dove i manifestanti, infuriati, si sono spostati in tarda mattinata. Qui hanno incontrato il sindaco Cettina Di Pietro che aveva prima ricevuto una delegazione, e che ha illustrato, anche con non poche difficoltà per lo stato d’ animo di quanti hanno affollato oltremodo il salone del Comune, quanto già aveva preannunciato ieri durante la conferenza stampa spiegando lo stato dell’arte. E ribadendo che “non ci sono rischi per la salute pubblica anche se l’acqua non è potabile e che oggi, così’ come previsto, sono iniziati i lavori della condotta alternativa al pozzo privato. L’ alternativa sarebbe stata chiudere subito l’acqua per intervenire nel pozzo della villa”. – ha detto In più ha aggiunto che le autobotti riforniranno direttamente e che si sta valutando se i tecnici comunali potranno intervenire anche per la pulizia dei serbato. I cittadini hanno chiesto risposte chiare e date sicure, soprattutto sulla fine dei lavori della condotta che garantirà il ritorno dell’acqua potabile. Non sono mancati i momenti di tensione, presenti anche le forze dell’ordine.

In piazza non si sono visti i commercianti dell’Isola e c’erano anche alcune mamme che hanno i bambini alle scuole materne di via Dessiè, dove “non c’è il serbatoio. Quando è mancata l’acqua hanno chiuso i rubinetti perché non c’era l’acqua per pulire il bagno e i bambini non si sono potuti lavare neanche le manine”. “E’ assurdo che ad oggi, nel 2019, siamo qui in piazza per protestare per l’acqua”- ha affermato Carmelo Lo Turco, presente insieme ad una delegazione di Spi-Cgil, il sindacato dei pensionati a cui molti anziani si sono rivolti. I consiglieri comunali Angelo Pasqua e Biagio Tribulato hanno fatto sapere che domani invieranno una comunicazione in prefettura chiedendo “di essere ricevuti affinchè il prefetto in persona prenda il mano la situazione perchè il sindaco non sta pensando di attivare uno stato di emergenza di cui la città ha bisogno. Anche sentire dire ad un’amministrazione che siamo perseguitati dalla sfortuna vuol dire essere incapaci a gestire qualunque situazione” – hanno detto

Ieri sera, invece hanno scelto di offrire simbolicamente acqua minerale in bottiglia a chi passava da piazza Duomo un gruppo di persone che si è dato appuntamenti alle 19 per un flashmob. Una decina di amici di un gruppo su Facebook, volutamente in pochi, alcuni anche non residenti al centro storico e che, quindi, hanno in casa l’ acqua potabile. “Per noi non residenti è una forma di solidarietà per chi vive al centro storico– ha detto Nico Cirillo- c’è indignazione per il modo in cui è stata gestita questa che è un vera e propria emergenza idrica. Non ci sentiamo per niente rassicurati e convinti dalla dichiarazioni del sindaco arrivate oggi (ieri per chi legge) dalla conferenza stampa”.