Augusta protagonista a livello nazionale: il progetto della costa di Levante al convegno Aidia

Augusta torna protagonista nel panorama tecnico nazionale grazie al progetto di difesa della costa di Levante, selezionato nell’ambito del convegno nazionale “Oltre i confini – Donne, Scienza e Ingegno tra Terra, Mare e Spazio”, tenutosi il 27 marzo 2026 al museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il contributo, dal titolo “Superare i confini nella difesa costiera: un caso studio di ingegneria marittima al femminile”, è stato presentato dall’ing. Gilda Rita Lifrieri, progettista incaricata dell’intervento per il Comune di Augusta, a seguito della selezione tramite call for abstracts.

L’intervento riguarda la messa in sicurezza della costa di Levante dell’isola di Augusta, un’area da tempo interessata da fenomeni di erosione marina e dissesto idrogeologico. Negli ultimi anni, le mareggiate sempre più intense hanno compromesso le scogliere esistenti, mentre i pendii retrostanti presentano criticità legate alla stabilità dei terreni, con rischi concreti per infrastrutture, viabilità e servizi pubblici. Attualmente i lavori sono in corso di realizzazione, segnando un passaggio concreto dalla fase progettuale all’attuazione dell’opera.

Il progetto, del valore complessivo di circa 5 milioni di euro, ha un duplice obiettivo: garantire la sicurezza del territorio, proteggendo abitazioni e infrastrutture e riqualificare il paesaggio costiero, restituendo valore e fruibilità al litorale.

L’intervento prevede il potenziamento delle scogliere esistenti attraverso operazioni di rifioritura, salpamento e ricollocazione dei materiali, anche con riutilizzo delle risorse disponibili. Accanto alle opere marittime, sono in fase di esecuzione interventi di stabilizzazione dei versanti mediante tecniche di ingegneria naturalistica, a basso impatto ambientale. Il progetto è stato sviluppato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e del principio europeo DNSH, garantendo un equilibrio tra sicurezza, sostenibilità ambientale e valorizzazione paesaggistica.

La selezione del progetto nell’ambito del convegno nazionale rappresenta un importante riconoscimento del valore tecnico e strategico dell’intervento. Il caso studio di Augusta è stato presentato nella sessione dedicata alle esperienze territoriali, accanto a contributi di rilievo nazionale e internazionale nei settori dell’ingegneria, dell’architettura e della ricerca scientifica.

L’esperienza progettuale evidenzia anche l’importanza dei gruppi di lavoro multidisciplinari e inclusivi. Studi e pratica professionale dimostrano infatti che team composti da competenze e prospettive diverse risultano più efficaci, equilibrati e capaci di affrontare la complessità dei problemi contemporanei. In questo contesto, il contributo dell’ingegneria al femminile rappresenta un valore aggiunto, in grado di integrare competenze tecniche, visione sistemica e attenzione al territorio.

Il progetto della costa di Levante di Augusta si configura non solo come un intervento di difesa, ma come un modello di adattamento del territorio ai cambiamenti climatici. Un esempio concreto di come sia possibile integrare sicurezza, sostenibilità e qualità del paesaggio, contribuendo allo sviluppo e alla tutela del territorio.