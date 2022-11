Augusta, proseguono le operazioni di sbarco dei circa 320 migranti arrivati al porto

Stanno proseguendo al porto commerciale di Augusta le operazioni di identificazione dei quasi 320 migranti arrivati ieri pomeriggio allo scalo megarese. Tutti uomini, erano stati soccorsi in mattinata mentre si trovavano a bordo di un grosso peschereccio da tre mezzi delle forze dell’ordine, una motovedetta della Guardia costiera di Augusta, una della Guardia di finanza e una terza nave militare della Guardia civil spagnola, che fa parte dell’assetto internazionale “Frontex”. Un quarto gruppo, sempre dello stesso barcone in difficoltà, era stato recuperato da un rimorchiatore italiano “Nos Aries” che alla fine è arrivato al porto di Pozzallo. Sin dall’inizio era stato destinato al ragusano, ma una piccola rivolta che si sarebbe verificata a bordo tra i migranti aveva fatto propendere per questione di sicurezza per lo sbarco ad Augusta che però, alla fine, non c’è stato e il gruppo di 240 è stato dirottato a Pozzallo, così come deciso dalla autorità.

E così mentre tutta l’attenzione, anche mediatica, è rivolta al porto di Catania e alle tensioni con le navi ong e con gli sbarchi “selettivi”, alle sedici circa di ieri, al porto di Augusta, è arrivata la prima motovedetta della Guardia costiera megarese che aveva recuperato in mare 150 naufraghi. E’ attraccata alla banchina che, fino a qualche mese fa e durante la pandemia da covid 19, ospitava i grossi traghetti affittati dal Governo per garantire la quarantena di migranti. A seguire altri 88 sono sbarcati da un mezzo della Guardia di finanza e 80 dalla “Rio Arlanza” della Guardia civil spagnola impegnata nell’assetto internazionale “Frontex”. Qui nessuna “selezione” su chi doveva scendere, tutte le persone soccorse sono sbarcate dopo un primissimo controllo sanitario a bordo banchina proseguito poi a terra. La maggior parte di loro è apparso in discrete condizioni di salute, tre uomini, uno dei quali non si reggeva neanche in piedi, sono stati trasferiti all’ospedale “Umberto I” di Siracusa per tutti gli accertamenti del caso.

Coordinato dalla prefettura di Siracusa, è scattato il piano per l’accoglienza, le verifiche sanitarie e le procedure di identificazione da parte della Questura che si sono protratte per tutta la serata nella postazione ad hoc che si trova davanti alla banchina. I migranti sono stati rifocillati con generi di prima necessità e hanno trascorso la notte sotto i gazebo. Oggi una volta terminate le operazioni di foto-segnalamento e identificazione a cura degli uomini della Polizia saranno trasferiti nei centro di accoglienza.

E’ il secondo sbarco nel giro di due giorni dopo quello di sabato scorso con quasi 150 profughi, e due salme arrivati a bordo della petroleria Zagara e della nave francese militare “Jean Francois Deniau”, che fa parte dell’assetto europeo “Frontex”.