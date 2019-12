Augusta, proseguono i lavori per la condotta dell’acqua: Bonnici (Azione) scrive al sindaco Di Pietro

Proseguono i lavori per la realizzazione della condotta di collegamento con il pozzo privato di Tringali che porterà l’acqua potabile nelle case degli augustani del centro storico. Dopo le polemiche scoppiate sui social per lo stop domenicale al cantiere, gli operai oggi hanno completato lo scavo in via Marina ponente -dove è stato interrato parte del tubo che si collega a quello esterno posto sul muro che arriva fino alla sovrastante piazza delle Posta- e lo hanno ricoperto di asfalto. Per questo è stato richiesto l’ausilio di una pattuglia dei vigili urbani che ha fatto defluire le macchine nella stradella parallela durante al posa dell’asfalto. Nessuna indicazione precisa da parte della ditta su quando si potrà ultimare l’allaccio che, oltre alla realizzazione della condotta sottostante, prevede anche degli scavi nella zona sovrastante, nella piazza accanto alla Posta da dove si realizzerà, di fatto, l’allaccio con la rete idrica cittadina, dopo che l’acqua è stata prelevata con una pompa dal pozzo Tringali.

Accanto ad una parte della tubazione interrata, ma non ricoperta alcuni giorni fa si è verificata una falla da un tubo dell’acqua che è stata tamponata, alla meglio, con dei guanti dagli operai della ditta. E che attende ancora una toppa da parte dell’ufficio tecnico comunale, visto che l’acqua continua a zampillare fuori. Intanto prosegue anche il via via delle due autobotti, che riforniscono di acqua i residenti del centro storico che lo richiedono telefonando al comando dei vigili urbani al numero 0931/512288, che è stato subissato di richieste. E se i serbatoi a servizio del primo comprensivo “Principe Di Napoli” sono stati ripuliti dal Comune con l’intervento del gruppo comunale della Protezione civile quelli dei residenti sono a cura dei privati, così come fanno sapere dal comando di polizia municipale.

Sulla vicenda idrica, inoltre, Giovanni Bonnici, già coordinatore del movimento civico “Facciamo Squadra”, confluito da poco all’interno del partito di Azione, che ha riferimento all’ex ministro Carlo Calenda ha scritto una lettera aperta al sindaco Cettina Di Pietro ponendole una serie di interrogativi, “senza polemica ma con il solo intento di capire cosa sta succedendo, con la speranza che rispondendo a noi possa rispondere agli augustani. Non vogliamo attaccare lei, né chi l’ha preceduta, ma – scrive Bonnici- abbiamo l’ambizione di voler far capire a chi verrà dopo di lei, fosse pure lei medesima in caso di riconferma, la complessità dell’amministrazione comunale, che non bastano solo le indispensabili doti morali sbandierate a ogni occasione, ma occorre ben altro. E spesso, ci creda, è più coraggioso ammettere i propri limiti e fermarsi in tempo piuttosto che cedere alle ambizioni personali e trascinare una intera collettività in situazioni da cui non si esce”.

L’esponente politico chiede allora se il pozzo della villa “viene sottoposto a manutenzione o vale la stessa regola di tutti i viadotti di Augusta, uno strato di asfalto e via a coprire il problema che finirà in mano a chi verrà poi, che tanto a scaricare la colpa alle amministrazioni passate si fa sempre in tempo Ma un piano alternativo, è mai stato individuato”? Perché – prosegue la lettera aperta- se ogni anno il problema si ripresenta, sia pur con modalità sempre diverse, in caso di sisma questo paese è condannato a rimanere pure senza acqua? Ma la Protezione civile di cui lei in qualità di sindaco è autorità competente, e che pure in passato è stata impiegata per restaurare il santuario dell’Adonai non ha più poteri?”

Poi ancora sulla carenza di comunicazione imputata all’amministrazione Bonnici si chiede se i fatti di questi giorni non meritavano una migliore comunicazione anziché dei comunicati sui social. Anche perché in passato il Movimento 5 stelle “si è sempre distinto per una particolare attenzione al sociale anche subito dopo le elezioni, ricordiamo tutti i consiglieri intenti a tinteggiare le ringhiere delle aiuole di piazza Duomo. Perché adesso chiunque prova ad attivarsi in misura non gradita alla maggioranza consiliare che regge questo Comune viene accusato addirittura di fare assembramento, di speculare o addirittura di cercare occasioni di lavoro? L’infelice uscita sui cittadini che non pagano le tasse. Tralasciando che nel suo gruppo consiliare c’è chi ha fatto uso della rottamazione delle cartelle esattoriali per mancato versamento delle tasse, in un paese che – conclude la nota- a seguito del dissesto paga già tutte le aliquote ai massimi di legge, non le sembra di aver usato parole ingiuste nei riguardi di quell’85% per cento di cittadino che l’ha votata? Se ancora oggi ci sono questi cittadini che non pagano le tasse, l’onestà quanto altro tempo dovrà impiegare per tornare di moda?”

di Cettina Saraceno