Augusta, proseguono i lavori di reincamiciatura del pozzo della Villa comunale

Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria al pozzo della villa comunale iniziati ieri, come previsto, per ripristinare la normale erogazione dell’acqua al centro storico. Oggi gli operai della ditta “Trivelsonda” di Squinzano (Lecce), che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 19, 93 % per un impegno spesa di 76515 euro, stanno smontando la seconda pompa che serve il pozzo, la prima è già stata smontata ieri e domani si dovrebbe procedere con l’inserimento della nuova camicia fino a 200 metri per poi provvedere, probabilmente venerdì, all’installazione della pompa nuova che alimenta il pozzo. Tutti gli impianti attuali verranno eliminati e se ne realizzerà uno del tutto nuovo.

Per consentire il transito dei mezzi della ditta con le tubazioni che sono di notevoli dimensioni già da ieri con un’ordinanza di polizia municipale firmata dal comandante Angelo Carpanzano è stata vietata la sosta in via Colombo, nel tratto compreso tra via Epicarmo a via Megara e la circolazione nella seconda traversa in uscita dei giardini pubblici che i mezzi della ditta esecutrice sono, invece, autorizzati a percorrere nel senso contrario di marcia. L’ordinanza scade il 31 gennaio quando dovrebbero essere prevista la fine dei lavori.

Non è stata ancora revocata l’ordinanza sindacale di non potabilità del 25 ottobre, anche se l’acqua adesso erogata non è più quella torbida del pozzo della villa, ma proviene del pozzo privato “Tringali” e della Borgata e per questo è potabile, come si legge in un avviso del Comune.