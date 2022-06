Augusta, proseguono gli interventi di disinfestazione contro insetti alati

Sono state avviate le operazioni di disinfestazione a cura dell’ufficio Ecologia di insetti vari come larve, formiche, cavallette, mosche, zanzare, vespe su tutto il territorio di Augusta che proseguiranno anche nelle prossime 2 notti.

Lo fa sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica: “abbiamo cominciato da Augusta isola, per proseguire con la Borgata, zona Monte, Brucoli, finendo con la periferia della città. Seguiranno successivamente fasi di monitoraggio per valutare l’ efficacia delle azioni messe in campo. Le operazioni di disinfettazione saranno a cura della Megarambiente”.