Augusta, prosegue l’open day del Ruiz e la dirigente Castorina si insedia al comprensivo Rizzo di Melilli

Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, nel congratularsi con la dirigente Maria Concetta Castorina per il recente insediamento alla presidenza dell’ istituto comprensivo “Giulio Emanuele Rizzo di Melilli”, ha rivolto a tutti i suoi giovani concittadini l’invito a valutare attentamente l’eterogenea offerta didattica proposta dall’ istituto “Arangio Ruiz” di Augusta, già tappa formativa di molti studenti della frazione di Villasmundo.

“L’Istituto, ai vertici della classifica Eduscopio 2020 della Fondazione Agnelli– ha commentato il sindaco – può vantare il merito di rappresentare per la nostra realtà territoriale una comunità educativa d’eccellenza, che nella sua attenta programmazione e progettazione di interventi educativi ha mostrato di saper affiancare al compito di insegnare ad apprendere, quello dell’insegnare ad essere. Rivolgo pertanto i miei complimenti a tutto il personale educativo e, in particolare, alla dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina che nel suo ruolo di coordinamento, promozione e valorizzazione di risorse ed alleanze tra studenti, famiglie e territorio, è sempre riuscita a far emergere la dimensione più autentica del fare scuola oggi. Sono davvero entusiasta di averla alle guida dell’ istituto comprensivo Rizzo e sono certo che svolgerà un ottimo lavoro”.

Previsti diversi appuntamenti dedicati alla presentazione dell’offerta formativa del Ruiz di Augusta agli alunni delle scuole di istruzione secondaria di I grado del territorio e alle loro famiglie. Gli open day virtuali, già svolti nel mese di dicembre e il 10 gennaio, confermano la centralità che l’ istituto Ruiz riconosce all’attività di orientamento, fondamentale supporto a studenti e famiglie per affrontare un processo decisionale che faccia giungere a scelte coerenti con il progetto personale di vita, soprattutto nella delicata fase di passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Martedì 12 invece, a partire dalle 15, seguirà sempre su Zoom “Parla con noi”, un’attività on-line in cui gli aspiranti studenti potranno interagire direttamente con alunni e alunne del Ruiz. Alle famiglie sarà inoltre data la possibilità, fino al 25 gennaio, di ricorrere ad uno sportello informativo individuale telefonico o on-line per ottenere ulteriori chiarimenti. Previsti poi ulteriori tre incontri di consulenza: venerdì 15, martedì 19 e venerdì 22 gennaio dalle 15 alle 18 in presenza, con possibilità di compilare la domanda di iscrizione on line, e mini tour della scuola, previa prenotazione, con ingressi contingentati e su appuntamento nel rispetto della normativa anticovid.

Per le prenotazioni occorre compilare un modulo google accedendo alla pagina dedicata dal banner “Orientamento in entrata” sul sito: www.2superioreaugusta.edu.it o telefonare al numero 0931 991894 ( quest’ultima opzione solo per i colloqui individuali telefonici o in presenza).

Il Ruiz si distingue per un’offerta formativa ampia ed articolata, con indirizzi di studio che nel tempo sono stati innovati e ampliati: l’Istituto tecnico settore tecnologico, l’Istituto tecnico settore economico, il Liceo scientifico delle scienze applicate e il Liceo quadriennale delle Scienze applicate. Merita particolare attenzione la sperimentazione introdotta con il liceo scientifico delle Scienze applicate con curvatura biomedica, che comprende lezioni e attività sul campo e/o a distanza, e il percorso di apprendistato duale Enel il cui programma consente a ciascun studente di inserirsi in un vero contesto aziendale durante il quarto e quinto anno di studi.

L’istituto ha, inoltre, costruito nel tempo una virtuosa rete di collaborazioni e accordi con università ed enti di ricerca, promuovendo anche competizioni in ambito scientifico, linguistico, sportivo, attività per lo sviluppo di competenze digitali, percorsi di Pcto e progetti Erasmus.

Una comunità educativa, quella del Ruiz, che promuovendo la partecipazione attiva di tutti gli attori della vita scolastica e ricercando costantemente alleanze educative con le famiglie e il territorio di riferimento, persegue l’obiettivo di favorire concretamente la crescita umana, culturale, professionale di ciascun giovane.