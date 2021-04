Augusta, Prosegue l’open day alla palestra del Polivalente. Ieri si sono vaccinati in 160

Prosegue anche oggi nella palestra del Polivalente che si trova di fronte piazza Unita d’Italia, l’ “Open day” per la vaccinazione con AstraZeneca e senza prenotazione per le persone che vanno dai 60 ai 79 anni di età. Chi rientra in questo target potrà, oggi ma anche domani, presentarsi dalle 8 alle 20 al plesso scolastico della Borgata per ottenere il siero anticovid, senza la necessità di prenotare. Ieri nella prima giornata lo hanno fatto in 160, con una buona adesione da parte degli augustani che vengono accolti dai medici vaccinatori dell’Asp del distretto di Augusta che sta curando l’organizzazione ma anche, per la prima volta, dai medici di famiglia che hanno aderito e si alternano nei vari turni.

L’iniziativa straordinaria è stata promossa dall’Assessorato regionale della Salute su input del presidente della Regione Nello Musumeci per tornare a fare decollare la vaccinazione e proseguirà anche domani, domenica 18 aprile.

Per lo stesso target di età (dalle classi 1961 fino alla 1942) dal 15 aprile i cittadini possono prenotare il vaccino anti Covid-19 sulla piattaforma online (https://accesso.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it raggiungibile anche dall’home page del sito internet dell’Asp di Siracusa www.asp.sr.it) con la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi. anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800 00.99.66 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (escluso sabato e festivi).

Per ottimizzare il processo di vaccinazione l’Asp di Siracusa si invita a scaricare i moduli, (https://testcovid.costruiresalute.it/) compilarli, e portarli con sé il giorno della vaccinazione.