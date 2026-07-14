Augusta, prosegue il percorso per il recupero dell’ex Hangar Dirigibili

Attualità · Il confronto

Prosegue il percorso di approfondimento dedicato al futuro dell’ex Hangar Dirigibili di Augusta. Mercoledì 22 luglio, alle 11, a Palazzo San Biagio, è in programma il secondo appuntamento del ciclo di seminari “Rigenerare l’ex Hangar Dirigibili di Augusta. Paesaggio, città e architettura: conoscere per valorizzare”, iniziativa in programma da giugno a novembre 2026.

L’obiettivo è costruire un confronto tra istituzioni, università, ordini professionali, enti di tutela e associazioni per individuare strategie di valorizzazione e recupero di uno dei più significativi esempi di archeologia industriale e militare della Sicilia.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, del soprintendente ai Beni culturali e ambientali di Siracusa Antonino Lutri, del direttore del Parco archeologico di Leontinoi e Megara Agostino Messana e dei rappresentanti degli ordini professionali, del mondo accademico, di Confindustria Siracusa, Ance Siracusa, Lipu e Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

L’introduzione sarà affidata a Silvano Arcamone, direttore regionale Sicilia dell’Agenzia del Demanio, all’assessore comunale alla Cultura Giuseppe Carrabino e alla paesaggista Sabrina Anna Toscano.

Seguirà una tavola rotonda con esperti del settore, docenti universitari e rappresentanti di organismi specializzati nella tutela del paesaggio, dell’urbanistica e del patrimonio architettonico, che si confronteranno sulle prospettive di recupero e rifunzionalizzazione del complesso.

L’iniziativa rientra in un percorso partecipato che punta a definire una visione condivisa per il futuro dell’ex Hangar Dirigibili, mettendo al centro sostenibilità, tutela del patrimonio storico e nuove opportunità di sviluppo per Augusta e il suo territorio.