Augusta, prosegue anche oggi la “befana del Vigile urbano”

Prosegue anche oggi, festa dell’Epifania, e nei giorni a venire al comando di Polizia municipale di Corso Siclia la raccolta di solidarietà per i meno fortunati organizzata durante le festività natalizie nell’ambito dell’iniziativa la “Befana del Vigile urbano”.

Si tratta di una tradizione oggi ormi in disuso, che risale agli anni Trenta del secolo scorso e poi al secondo dopoguerra quando, nel giorno dell’Epifania, gli automobilisti, i cittadini e commercianti portavano dei doni ai Vigili urbani, ponendole al centro degli incroci, nel punto in cui si dirige il traffico automobilistico, ricorda l’assessore Carrabino che insieme al Comandante facente funzione Maria Boschetto invita la cittadinanza e le associazioni a partecipare alla benefica iniziativa.

Chi vorrà partecipare, potrà portare in dono prodotti di cancelleria come quaderni, quadernoni, album da disegno, matite, colori a tempera, gomme, penne, cartoncini colorati; generi alimentari: latte, pasta, pelati, carne e tonno in scatola, zucchero, sale, caffè, olio, farina, legumi, biscotti, merendine, omogeneizzati, succhi di frutta, prodotti per l’infanzia); prodotti per l’igiene personale, per la pulizia della casa e simili.

La distribuzione dei prodotti sarà assicurata nei prossimi giorni dal comando dei vili urbani insieme a Protezione civile, Fraternità di Misericordia e Caritas cittadine.