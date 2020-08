Augusta, prorogata fino al 24 l’ordinanza su locali, discoteche e spiagge

Sono prorogate di otto giorni, e dunque fino alla mezzanotte del 24, le ordinanze emesse dai sindaci di tutta la provincia che, in chiave di contenimento del contagio da covid-19, regolamentano l’attività di esercizi pubblici e discoteche e proibiscono di organizzare feste e manifestazioni sulle spiagge.

Oggi, presieduto dal Prefetto Giusi Scaduto, si è riunito da remoto il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica cui sono intervenuti, oltre ai vertici delle Forze di polizia, i sindaci e i commissari straordinari della provincia.

Dopo aver preso atto dei positivi risultati sinora conseguiti, grazie al sinergico impegno messo in campo, è stata condivisa l’esigenza di mantenere, anche per la settimana successiva al Ferragosto, le misure decise nella precedente riunione del 10 agosto, in modo da dare la necessaria continuità all’azione di contenimento del contagio da Covid-19 dopo l’incremento dei soggetti positivi registrato nei giorni scorsi.

Quindi, fino al prossimo 24 agosto, saranno prorogate le ordinanze sindacali che hanno già uniformato sull’intero territorio provinciale i divieti e gli orari di apertura delle attività commerciali. Inoltre, proseguiranno i controlli interforze, con il supporto delle associazioni di volontariato, sul rispetto delle disposizioni anti-assembramento e di ogni altra misura vigente volta a prevenire la diffusione del contagio, specialmente nelle ore serali e notturne.