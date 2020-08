Augusta, prorogata al 31 agosto l’ordinanza sindacale sulle norme anticontagio Covid 19

È stata prorogata fino alle 24 del 31 agosto dal sindaco Cetitna Di Pietro l’ordinanza del 14 agosto scorso finalizzata alla prevenzione del rischio di assembramenti e violazione delle norme sul distanziamento sociale, che prorogava già i provvedimenti anticontagio assunti il 10 agosto scorso.

Permane, dunque, fino a lunedì la chiusura di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, lidi autorizzati, ecc. ) alle 2, la diffusione musicale deve cessare entro le 24 di ogni sera per i “locali in cui tale attività risulti accessoria, marginale e occasionale”, mentre per le discoteche valgono le recenti disposizioni contenute nell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana. Continuano, inoltre, ad essere vietati non solo l’accensione di falò e fuochi di ogni genere ma anche lo svolgimento di qualsiasi manifestazione, pubblica e privata, così come l’accampamento o il bivacco, l’utilizzo di gazebo, tende o simili sugli arenili e nel litorale ricadente nel comune megarese.

La proroga in accordo con i sindaci del Libero consorzio di Siracusa è stata firmata “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio provinciale” e ritenuto che tutt’ora “ricorrano le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l’avere adottato le misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio contenute nelle precedenti ordinanze 33 del 10/08/2020 e 35 del 14/08/2020”.