Augusta, pronto il progetto per realizzare il deposito costiero di Gnl dentro il porto

C’è il progetto per la costruzione di un deposito costiero, onshore o galleggiante, di Gas naturale liquefatto (Gnl) all’interno del porto di Augusta e più precisamente nell’area del pontile consortile. Lo fa sapere l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale che, dopo il bando pubblicato l’anno scorso dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale- ha acquisito la manifestazione di interesse della Restart consulting srl per il progetto che prevede il rifornimento di Gas maturale liquefatto sia per i mezzi di trasporto navali che terrestri. Successivamente il progetto potrà prevedere, nelle aree del retroporto, la realizzazione della catena del freddo a disposizione degli operatori locali e la produzione di energia elettrica, per l’ulteriore elettrificazione delle banchine.

“Siamo molto orgogliosi della realizzazione di questo progetto in tempi brevi – ha dichiarato il presidente Andrea Annunziata- Saranno investiti circa 50 milioni di euro per la creazione di un deposito costiero di Gnl che, oltre a risolvere molti problemi di natura ambientale, avrà anche una notevole ricaduta occupazionale, dato che offrirà opportunità di lavoro a 50 unità che opereranno direttamente e ad altre 250 che lavoreranno nell’indotto. Stiamo operando una vera e propria rivoluzione ambientale”

Annunziata ho sottolineato, inoltre, come l’Ente ha partecipato al Gainn4Core, “una costola del progetto Gainn.It che si propone di concepire ed implementare, nel periodo 2017-2030, la rete infrastrutturale italiana per l’impiego di carburanti alternativi per i trasporti terrestri, garantendo la continuità della catena transnazionale di distribuzione dei carburanti alternativi”.

E’ stata completato, infine con anticipo rispetto alla data di scadenza dei lavori, la redazione del documento di Pianificazione energetica e ambientale (Deasp) “redatto con il fondamentale contributo di Rosario Lanzafame del Dipartimento di Ingegneria dell’ università di Catania e della sua equipe, insieme all’ufficio Ambiente del nostro Ente,- ha concluso- definisce gli obiettivi di sostenibilità energetico-ambientale da conseguire nei porti di Augusta e Catania, le strategie e gli interventi di riqualificazione per perseguirli, prevedendo una serie di azioni mirate a ridurre l’impiego di energie da fonti fossili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale e favorendo l’utilizzo di fonti rinnovabili, con l’obiettivo di migliorare la competitività dei due porti e renderli più sostenibili e meno impattanti da un punto di vista della salvaguardia dell’ambiente”.