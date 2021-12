Augusta, promuovere un evento cittadino dopo il premio Cidu a don Prisutto: la richiesta del Comitato stop veleni

Organizzare un evento che dia il giusto riconoscimento della città di Augusta a don Palmiro Prisutto, il sacerdote che si batte da anni contro l’inquinamento della zona industriale e che il 10 dicembre scorsi ha ricevuto, all’Ara Pacis a Roma, il premio “Cidu 2021” per i diritti umani promosso dal Comitato interministeriale per i diritti umani del ministero degli Esteri.

Lo aveva già chiesto, a suo tempo, al sindaco Giuseppe Di Mare il Comitato Stop veleni che ieri lo ha incontrato per “confrontarsi con il primo cittadino sulle modalità organizzative di un evento che dia giusta enfasi al riconoscimento istituzionale conferito al suo cittadino. Rinviato a dopo le festività un nuovo incontro organizzativo per programmare l’ evento” – fa sapere il Comitato stop veleni che ha colto l’occasione per invitare il sindaco Di Mare al secondo incontro organizzato con Arpa Sicilia, Cnr e gruppo Iasc che si svolgerà mercoledì 22 dicembre, alle 15, sempre in modalità telematica che avrà come tema“Centraline di monitoraggio ambientale e qualità dell’aria”.