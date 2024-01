Augusta, promozione turistica, al Comune 100 mila euro dalla Regione

Centomila euro mila euro per valorizzare il settore e le bellezze del territorio augustano. È la somma destinata al Comune megarese che la Regione ha inserito nell’ultima finanziaria da poco approvata dove, in totale, sono quasi due i milioni di euro distribuiti in provincia tra Avola, Augusta, Sortino, Portopalo, Buscemi e Floridia.

Lo fa sapere il deputato regionale di Fratelli d’Italia Carlo Auteri per il quale “passata la sbornia post bilancio regionale è tempo di fare chiarezza sui fondi che ho seguito da vicino e destinati a progetti di adeguamenti infrastrutturali e promozione turistica in provincia di Siracusa. Un grande lavoro del Governo regionale che mette gli enti locali in condizione di potere affrontare tutti i problemi e le tantissime difficoltà del nostro territorio”– aggiungendo che oltre ad Augusta riceveranno 100 mila euro ciascuno per la promozione turistica anche Sortino e Portopalo, Lentini e Buscemi beneficeranno rispettivamente di 10 e 20 mila euro.

Ad Avola un milione di euro sarà destinato ad adeguamenti infrastrutturali e lavori pubblici del Comune: 200 mila per il rifacimento di via Labriola, 250 mila euro per la riqualificazione di piazza Esedra e ulteriori 100 mila euro per la realizzazione di una struttura tensostatica nell’oratorio della parrocchia Sacro Cuore. Quest’ultimo è un sostegno all’emendamento del collega Spada.

Su Floridia, invece, oltre ai 50 mila euro per il ripristino dell’organo della chiesa Madre (altro sostegno a emendamento Spada, a dimostrazione dell’interesse preminente per la città al di là degli schieramenti politici), vanno aggiunti ulteriori 10 mila euro per lavori di manutenzione straordinaria per la chiesa San Giovanni Bosco. A questo si aggiungono 130 mila euro per l’Ascensione: approvato in commissione Cultura, sostenuto da Auteri e votata in aula dal Governo di centrodestra.

“Questi investimenti testimoniano l’attenzione del Governo regionale alle esigenze della provincia – conclude Auteri -. Sono fiero di contribuire a migliorare le infrastrutture e promuovere il turismo, garantendo un futuro più prospero per la nostra comunità.”