Augusta, programma “Spiagge sicure – Estate 2020”: il ministero dell’Interno stanzia 32 mila euro per il Comune

Ammonta a 32 mila euro la somma destinata ad Augusta dal ministero dell’Interno nell’ambito del programma “#SpiaggeSicure – Estate 2020”, rivolto ai Comuni litoranei italiani per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione. E che distribuirà, in Sicilia, in totale 736mila euro e 4 milioni e 800 a livello nazionale.

I fondi, cosi come spiega una circolare ministeriale del 5 giugno scorso, potranno essere impiegati per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento fisico e delle prescrizioni, per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19 assumendo personale di Polizia locale, ma anche per pagare prestazioni di lavoro straordinario, acquistare mezzi ed attrezzature e promuovere campagne informative.

Augusta è l’unico ente locale scelto in provincia, i Comuni beneficiari sono in tutto 150 e sono stati individuati in base a criteri precisi quali il numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati Istat del 2018, al fatto di non essere capoluogo di provincia, di avere una popolazione non superiore a 50 mila abitanti alla data del primo gennaio 2019 e non aver già avuto contributi nel 2018 per iniziative analoghe.

Una buona opportunità economica per il Comune megarese che, per poter ottenere i fondi, dovrà presentare, al più presto, domanda alla Prefettura di Siracusa insieme ad un progetto ad hoc riferito al periodo che va dal primo luglio al 30 settembre,e in cui devono essere illustrate le misure che si intendono adottare e specificati, nel dettaglio, i mezzi e il personale da impiegare, le aree del territorio interessate e i relativi costi.

L’istruttoria da parte della Prefettura delle domande presentate deve concludersi, improrogabilmente, entro il 20 giugno di quest’anno.