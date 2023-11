Augusta, progetto orientamento: alunni del Corbino visitano il “Mangia’s Brucoli resort”

Hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino le potenzialità occupazionali del “Mangia’s Brucoli resort”, che rappresenta un’eccellenza tra le strutture recettive del territorio megarese gli alunni dell’ultimo anno di media del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi, che nei giorni scorsi si sono spostati nella zona della Gisira, alle porte di Brucoli. Ad accoglierli il direttore, Giampiero Marotta, che ha fatto visitare la struttura ai ragazzi, che hanno apprezzato particolarmente la collocazione delle camere immerse nel verde della natura.

Come fa sapere la scuola, il direttore ha sottolineato lo stretto legame del villaggio col territorio, raccontandone un po’ la storia e ricordando come dopo il terremoto del ’90 molte persone trovarono alloggio qui. Il resort offre lavoro, durante il periodo di apertura, a molti augustani impegnati in diverse attività che spaziano dall’accoglienza, alla ristorazione, all’animazione per bambini e adulti, agli istruttori per le attività sportive, ai responsabili del verde e della manutenzione in genere, senza escludere il personale amministrativo. Tutto ciò ovviamente non potrebbe funzionare senza un’ottima rete organizzativa ed i ragazzi hanno incontrato anche i responsabili dei diversi dipartimenti nell’anfiteatro della struttura ed hanno rivolto loro domande pertinenti e varie.

L’attività si inserisce nel progetto “Orientamento” del Corbino che, coerentemente con le linee guida per l’anno scolastico 2023/24 emanate dal ministero dell’Istruzione e del Merito, ha come finalità attività didattiche mirate ad aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità e delle proprie attitudini e a fornire le necessarie informazioni sulle opportunità formative e professionali del territorio. Per centrare tale obiettivo l’istituto megarese, si avvarrà anche dell’ esperienza delle fondazioni “Agnelli” e “De Agostini”.