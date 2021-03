Augusta, progetto Nose e monitoraggio della qualità dell’aria, i 5 stelle: “in arrivo tre campionatori automatici”

Ventiquattro nuovi rilevatori dell’aria sono stati acquistati dalla Regione Siciliana, di cui 12 verranno collocati nel siracusano e tre nel territorio augustano. Lo fa sapere in una nota, il Movimento 5 Stelle Augusta che non nasconde la sua soddisfazione e ricorda che la notizia arriva nello stesso giorno – ieri- in cui è stato pubblicato il primo report annuale del progetto Nose, il sistema di segnalazione e rilevazione di emissioni odorigene nell’aria che nel 2020 ha registrato 38 allerte per un totale 12.699 segnalazioni.

“Come senz’altro si ricorderà, sia il senatore Pino Pisani che l’ex sindaco di Augusta Cettina Di Pietro e la sua amministrazione – sottolineano i pentastellati- sono stati tra i sostenitori di questa metodologia che, una volta dotata di tutti i mezzi richiesti per espletare le sue funzionalità, sarà un ottimo sistema per individuare la provenienza delle volgarmente chiamate “puzze”. Proprio nel contesto del progetto Nose arrivano queste centraline, più correttamente campionatori automatici, che si attiveranno in maniera autonoma per prelevare l’aria e ne faranno una caratterizzazione chimica e un’analisi olfattometrica”. E sostituiranno i canister, ossia gli ormai “obsoleti” contenitori manuali usati dalla Polizia municipale e dai tecnici dell’Arpa per “catturare” l’aria laddove arrivano delle segnalazioni.

Durante una riunione che si è tenutasi nei mesi scorsi in Prefettura, alla quale erano presenti anche Pisani e Di Pietro l’assessore regionale Salvatore Cordaro aveva rassicurato sugli intenti della Regione nell’acquisto di questi campionatori, richiesti anche dai dirigenti e dai tecnici del Centro nazionale ricerche che cura lo studio Nose nella sua parte scientifica.

“Con queste dodici centraline –prosegue il movimento 5 stelle megarese- si comincia a vedere la volontà politica di curare il progetto. La speranza è che presto ne arrivino altre per coprire interamente il territorio. Ciò permetterà, oltre al campionamento automatico, anche stime più accurate abbassando il passo della griglia da 1250 a 500 metri, aumentando nel contempo la risoluzione della simulazione numerica. Verrà, infine, integrato il modello matematico che sta alla base del sistema. Tutto ciò dovrebbe portare a una rilevazione puntuale della sorgente emittente della molestia olfattiva”.

I grillini, inoltre, fanno sapere di un’altra iniziativa avviata dall’Arpa relativa al progetto Cisas e all’attività di monitoraggio Betex (Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xilene) in alcune scuole delle Aree ad elevato rischio ambientale tra cui, appunto, Augusta.

“Alla luce di ciò, si sollecitano gli organi/istituzioni competenti che hanno ricevuto la richiesta di monitoraggio a concedere celermente le autorizzazioni necessarie perché esso venga effettuato nel più breve tempo possibile. – concludono ricordando che la cura dell’ambiente è uno dei grossi temi su cui il Movimento 5 Stelle continua ad impegnarsi, come dimostra anche l’istituzionem nel nuovo governo Draghi, del ministero della Transizione ecologica, fortemente voluta proprio dai pentastellati