Augusta, progetti scolastici europei “eTwinning”: il Corbino e il Ruiz ottengono il certificato di qualità europea

Due scuole augustane, il secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” e l’istituto superiore Ruiz diretti rispettivamente da Maria Giovanna Sergi e Cettina Castorina hanno ricevuto i certificati di qualità europei per i progetti “eTwinning”. Per il Corbino i due progetti premiati sono “A funny love story” e “Around the castles”, i riconoscimenti europei sono arrivati a breve distanza dagli eTwinning quality label nazionali, destinati alle insegnanti Graziella Filippone ed Eleonora Alicata (fondatrici dei progetti) e alle altre docenti che hanno composto il team Gabriella Pappalardo, Lucia Battiato, Paola Giliberto. Uno dei punti di forza di questi progetti è stata proprio la verticalizzazione delle attività che ha visto collaborare i bimbi della scuola dell’Infanzia con alunni della Primaria e ragazzi della scuola Secondaria di I grado puntando agli stessi obiettivi, diversificati e idonei alle diverse fasce d’età.

L’attività didattica del progetto “A funny love story” è stata finalizzata ad un percorso di conoscenza e rispetto per l’ambiente e si è svolta in partenariato con scuole greche, moldave, polacche, turche e romene. “Si è trattato di una dolce, ma divertente storia d’amore che ha fatto innamorare gli allievi del Corbino della natura che ci circonda e si è conclusa con una bellissima esperienza di birdwatching e di un evento finale in collaborazione con la Lipu” – spiegano dalla scuola mentre “Around the castles” ha guidato gli alunni alla scoperta ed alla valorizzazione del territorio, ed in particolare dei castelli, attraverso le loro storie, leggende e personaggi e si è concluso con un torneo medievale in costume. La scuola megarese ha collaborato per questo progetto con scuole italiane, turche, rumene, greche e ceche.

Il secondo istituto comprensivo di Augusta, impegnato nelle progettualità e negli eventi formativi e-Twinning sin dal 2012 con sempre maggiori successi e riconoscimenti, già tre anni fa è stato insignito con il prestigioso titolo europeo di “eTwinning school” per la qualità della progettualità svolta e l’impegno nella tutela dell’eSafety e nell’informazione ed educazione degli alunni sulla sicurezza digitale e anche quest’anno proseguirà con un nuovo progetto “The brother food table”: i promotori, ovvero gli alunni si confronteranno con 20 scuole di 10 paesi europei sull’alimentazione e sul cibo come elemento di legame profondo tra i popoli, come storia del territorio, ma anche come benessere con se stessi e con gli altri, con l’obiettivo di realizzare un grande ristorante virtuale. Inoltre l’istituto sarà impegnato anche in altri progetti come partner.

L’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” ha ottenuto, invece, il certificato di qualità nazionale ed Europeo grazie al progetto eTwinning “ Good act epidemic”, realizzato lo scorso anno scolastico dalla 1 AE del settore tecnologico indirizzo elettrotecnica ed elettronica, sotto la guida dell’insegnante di Lingua inglese, Paola Moroni .

Il progetto aveva l’ambizioso proposito di far riflettere gli studenti sul valore della bontà, declinata in tanti aspetti diversi: la bontà verso l’ambiente, verso gli altri, verso gli animali e anche verso se stessi. Ogni mese attraverso una serie di attività gli alunni si sono confrontati in modo virtuale ed in lingua inglese con studenti provenienti da Austria, Croazia, Giordania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Spagna, Tunisia e insieme hanno riflettuto sull’importanza della bontà e sulla necessità di assumere atteggiamenti consapevoli che, anche se piccoli, possano comunque fare la differenza. Moltissime sono state le attività che li hanno visti protagonisti: hanno composto e cantato canzoni, scritto poesie, creato mostre virtuali e video, scritto un libro di favole, lavorato sul riciclaggio, stilato una “Dichiarazione degli Atti gentili”, per citarne solo alcune.

“E’ stato un progetto straordinario –ha dichiarato la docente Moroni- che ci ha permesso di confrontarci con altre scuole, altri studenti di paesi diversi, e di scoprire nuove strategie, nuove conoscenze e nuove realtà, ma anche nuove lingue, culture e tradizioni. Il tutto attraverso la cooperazione, l’amicizia che resterà al di là degli incontri scolastici, perché nel mondo eTwinning non ci si perde mai del tutto”. Ottenere l’European quality Label dopo quello nazionale per il Ruiz è stato come ricevere una seconda attestazione di successo, due riconoscimenti, infatti, basati su criteri di qualità quali innovazione pedagogica e creatività, integrazione curricolare, collaborazione tra scuole partner, uso della tecnologia, risultati e documentazione.

“Il Ruiz si configura sempre di più come un istituto internazionale – ha commentato la dirigente scolastica, Maria Concetta Castorina – L’emergenza Covid ha bloccato purtroppo i viaggi, ma non le attività online con le scuola partner europee dei nostri tanti progetti Erasmus ed eTwinning”.