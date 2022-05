Augusta, progetti commerciali e zone “F”: confronto oggi con l’associazione “Piano terra”

Contribuire al confronto collettivo sui recenti progetti edilizi e commerciali che coinvolgono aree che, in base al piano regolatore, sarebbero vincolate alla esclusiva realizzazione di opere di interesse generale.

Questo l’obiettivo che l’associazione “Piano terra”, nata nel luglio 2021 e che opera nel territorio in sinergia con associazioni e realtà sociali impegnate nella difesa dei beni ambientali e nella promozione di stili di vita e pratiche di consumo critico, responsabile e sostenibile, intende perseguire nel dibattito generale che in questi mesi si è acceso sulla tematica della destinazione d’uso delle zone “F”, partendo dalla vicenda della realizzazione di un fast food McDonald’s alla Borgata contro il quale è pendente un ricorso al Tar.

Per questo motivo ha promosso per oggi, 19 maggio, alle 18, 30 una conferenza pubblica nella propria sede operativa di via San Luca 6, che sarà introdotta dal presidente dell’associazione Andrea Tringali e moderata dal giornalista Carmelo Di Mauro.

Relatori Enzo Parisi di Legambiente, Fabio Morreale di Natura Sicula e Gianmarco Catalano di Punta Izzo possibile, sono stati ufficialmente invitati a intervenire il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore all’ Urbanistica Giuseppe Tedesco e tutti i consiglieri comunali. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Nell’ambito delle proprie finalità civiche e solidaristiche, “Piano terra” persegue “obiettivi rivolti alla resilienza ambientale, alla tutela del territorio e allo sviluppo di un’economia circolare che veda protagonista le comunità locali. Tra le iniziative più note in città si annovera la creazione di un orto sociale nel quale vengono promossi eventi culturali e momenti di aggregazione e confronto civico”.