Augusta, profonda buca in via della Dogana: transennato un tratto di strada del centro storico

Un profonda buca si è aperta ieri pomeriggio in un tratto di via della Dogana, la strada del centro storico che si collega con via Marina ponente. Il cedimento è avvenuto in corrispondenza delle scale che conducono in via Marina Ponente (ex istituto suore Orsoline) e via Roma e al di sotto del manto stradale è visibile il vuoto e presenza di acqua. Inoltre un ‘altra buca più piccola, sempre nella stessa sede stradale, dove di solito si parcheggiano le auto, si intravede poco distante dalla prima.

A causa del cedimento già ieri sera una parte della carreggiata, insieme anche al tratto in salita della sovrastante via Marina ponente già in passato soggetta a cedimenti, anche questo utilizzato per parcheggiare le auto, è stata interdetta al transito e alla sosta veicolare con le transenne da parte dei Vigili urbani e della squadra lavori del Comune che oggi dovrebbero di nuovo intervenire.

La strada era stata asfaltata nei mesi scorsi.