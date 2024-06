Augusta, produzione e spaccio di droga: arrestata una donna, deve scontare 10 anni

Deve espiare la pena residua di 10 anni e 2 mesi di reclusione una augustana di 33 anni arrestata dai Carabinieri della Stazione di Augusta in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Messina.

La donna è stata riconosciuta colpevole di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti commesso nel 2017 a Catania. Era già ai domiciliari per lo stesso motivo e, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata alla casa circondariale di Catania Piazza Lanza, come disposto dall’autorità giudiziaria.