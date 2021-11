Augusta, problemi idrici al centro storico: da oggi autobotti gratis per i residenti in regola con le bollette

Sarà a carico del Comune di Augusta e, quindi, gratis per gli utenti del quartiere Isola purchè in regola con il pagamento delle bollette al 2019, il costo del servizio di erogazione dell’acqua potabile a mezzo autobotte privato attivato da un paio di giorni dall’amministrazione per sopperire alla carenza idrica che si sta verificando di nuovo al centro storico dovuto dalla concomitanza di una rottura alla linea idrica principale -procurata da interventi di terzi- e di un guasto elettrico al pozzo pubblico alla Villa comunale.

Lo ha deciso oggi la giunta che ha approvato l’apposita delibera che prevede l’erogazione di acqua gratuita da oggi e fino a lunedì 8 novembre alle 12, tenuto conto del tempo che serve al raggiungimento della normale pressurizzazione in rete e, dunque, del pieno ripristino del servizio idrico alle utenze cittadine visto che sono oggi sono stati riparati i due guasti e si va verso la normalizzazione del servizio.

“Il problema è rientrato– ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare- è chiaro che prima che arrivi l’acqua passerà qualche ora. Qualunque cittadino che ha bisogno di acqua può averla gratis dietro presentazione di autocertificazione, faremo i controlli per verificare le dichiarazioni. Nei primi giorni della prossima settimana sarà attivato il pozzo nuovo, che funziona. Sono arrivate le analisi dell’acqua, le abbiamo subito girato all’Asp, ho firmato ieri la richiesta di immissione nella rete pubblica e siamo in attesa dell’ Asp”.