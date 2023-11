Augusta, problemi della mensa scolastica: Triberio (Pd) presenta un’interrogazione urgente

“Mensa scolastica, vecchi problemi, nessuna soluzione”. A dirlo è il consigliere comunale del Pd Giancarlo Triberio che ha presentato un’interrogazione consiliare sulla gestione del servizio di refezione scolastica comunale, affidato l’anno scorso con un appalto di durata biennale da quasi un milione di euro.

“Nonostante le varie segnalazioni da parte delle scuole agli uffici competenti e quelle ricevute personalmente da docenti e genitori, – si legge in una nota- si assiste ad un servizio carente e scadente che risulta inaccettabile sia riguardante la qualità e quantità dei pasti serviti sia per il servizio reso con ritardi nella consegna, pasti non consegnati o addirittura pasti “alterati” in palese e continua violazione degli obblighi contrattuali”.

Le problematiche, di cui si è già discusso sia con gli uffici comunali che con alcuni presidenti dei consigli di istituto e componenti della commissione, partendo dal signor Fiorindo Passanisi, presidente del Consiglio di istituto della Principe di Napoli, “di cui ricopro anche il ruolo di consigliere di istituto, che ringrazio per la solerzia e attenzione alla tematica ed a valle della commissione ad uopo svoltasi,- sono divenuti frequenti, gravi ed insostenibili ed inevitabilmente si ripercuotono sulla salute e nutrizione dei bambini sia sull’inadempienza nei confronti dei genitori che non possono usufruire di un servizio dovuto”.

Per Triberio si paleserebbe un’ “inefficienza” del servizio reso e una “oggettiva non conformità” nel rispetto del capitolato di appalto, che sarebbe riscontrabile da una affluenza sempre minore di bambini che pranzano a scuola e addirittura classi intere che sono costretti a disertare la mensa, e questo implica non solo un costo economico per i genitori ed utilizzo di soldi pubblici ma si ripercuote in una impossibilita per i bambini di usufruire del tempo pieno scolastico.

“Pertanto non bastano più semplici rassicurazioni verbali o sporadiche multe alla ditta dal sapore più simbolico che sostanziale per scoraggiare le inadempienze e per coprire evidenti e gravi disservizi ma – prosegue l’esponente politico- serie e risolutive azioni che ho chiesto tramite la presentazione di una interrogazione urgente per verificare le azioni poste in essere da parte dell’amministrazione alle suddette problematiche e quali urgenti provvedimenti si stanno adottando a tutela dei nostri bambini”.