Augusta, problemi al pozzo della Villa, possibili disagi al centro storico

Possibili problemi di erogazione idrica al centro storico si potrebbero verificare oggi causa di problematiche legate al maltempo. L’avviso è del Comune delle 10,44 con un messaggio Telegram cui si invita la popolazione ad utilizzare le proprie risorse con parsimonia al fine di limitare i disagi.

Ad aver causato ancora problemi al pozzo della villa sarebbe stato l’ennesimo distacco di energia elettrica rendendo necessario spurgare, intanto sono finiti già da alcuni giorni i lavori al nuovo pozzo che si trova poco distante da quello attuale e si è in attesa domani delle analisi dell’acqua propedeutiche all’avvio e messa in esercizio del nuovo impianto, che dovrebbe risolvere una volta per tutte i disagi idrici dell’Isola.