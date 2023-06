Augusta, problemi al carcere, il Coordinamento nazionale polizia penitenziaria proclama lo stato di agitazione

Stato di agitazione alla casa di reclusione di Augusta-Brucoli. Ad averlo proclamato è il Cnpp che promuoverà nelle prossime settimane anche delle manifestazioni pubbliche per denunciare ancora una volta “le gravi problematiche che affliggono l’istituto di pena megarese, teatro negli ultimi giorni dell’ennesima aggressione ai danni di due agenti di polizia penitenziaria”.

Con un’ulteriore nota inviata nei giorni scorsi al ministro della Giustizia Carlo Nordio e ai vertici nazionali e regionali dell’amministrazione penitenziaria il vice segretario provinciale Giuseppe Malandrino e il dirigente nazionale Massimiliano Di Carlo hanno ribadito la necessità di un intervento urgente per scongiurare “un collasso dell’ istituto penitenziario di Augusta sia dal punto di vista della gravissima carenza di personale operante nella struttura sia dal punto di vista strutturale”.

Notevole è il disagio ed i malumori “che la forte carenza di organico sempre più in deficit sta suscitando tra il personale di Polizia penitenziaria, già messo a dura prova lavorando al di sotto dei livelli minimi di sicurezza e da eventi critici violenti contro i poliziotti che si sono susseguiti negli ultimi tempi, che – si legge ancora- hanno reso l’ambiente lavorativo invivibile da situazioni di gravissima difficoltà a gestire detenuti sempre più violenti, da turni di servizio che spesso eccedono le otto ore, riposi settimanali revocati per richiami in servizio, turni notturni consecutivi, gli uffici sono ormai tutti impiegati a supporto del servizio a turno con disservizi a ricaduta sulle aspettative dei detenuti che non vedono risolvere i propri problemi e di conseguenza creano problematiche e criticità ormai diventate una consuetudine, mentre la direzione non riesce nemmeno più a garantire gli accordi sottoscritti (Aqn, Pir e Pil) per le quotidiane numerose assenze legittime dei colleghi che delinea uno stato di emergenza e un concreto e serio rischio di non poter fruire nei prossimi giorni del piano ferie estive

concordato su cinque turni di quindici giorni ciascuno, con tutte le conseguenze del caso”.

Per questo si richiede nuovamente di avviare una procedura straordinaria per l’individuazione di un congruo numero di unità del ruolo degli agenti/assistenti (sulla base della disponibilità manifestata dal personale inserito nella graduatoria riferita all’interpello nazionale ordinario per la mobilità anno 2022 oppure in servizio di missione) da inviare in supporto operativo nella sede di Augusta, l’inizio urgente dei lavori di messa in sicurezza e di ristrutturazione della maggior parte dei reparti detentivi che versano in precarie condizioni igienico-sanitarie nonché l’adeguamento agli standard ed ai requisiti previsti dalle modifiche apportate dal nuovo regolamento di esecuzione dell’ ordinamento penitenziario.