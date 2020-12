Augusta, problematiche e sviluppo del porto: avviato tavolo di confronto tra assessore Patania e operatori del settore

Si è fatto il punto sulle problematiche delle imprese portuali, dei progetti di sviluppo del porto già avviati, non dimenticando anche il tema delle Zes, recentemente portato all’attenzione dell’opinione pubblica, specie in considerazione della programmazione economica del Recovery found al tavolo di confronto permanente sulla portualità promosso dall’assessore al Porto Tania Patania nei giorni scorsi.

E avviato con il primo incontro che si è svolto al Comune alla presenza dei rappresentanti degli operatori portuali locali e del componente del Comune in seno al comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale Mimì Capuano

“L’amministrazione ha posto il tema del porto tra le attenzioni nell’azione amministrativa ed è intendimento svolgere pienamente la missione che i cittadini hanno affidato con la chiara fiducia espressa nelle sue lezioni. – ha fatto sapere Patania- La creazione di un tavolo di confronto che vuole essere a carattere permanente si inserisce in pieno in questa linea di indirizzo, come segno della disponibilità e del supporto verso le imprese e lavoratori portuali. L’auspicio è che si instauri un dialogo costante e proficuo tra le forze produttive e l’esecutivo comunale al fine di tutelare la storia ed il valore degli interessi locali dinanzi alle sfide che l’accentramento della gestione portuale e la zona economica speciale portano al tessuto sociale ed economico di Augusta”.