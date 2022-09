Augusta, Principe di Napoli: alunni meritevoli da 10 e lode premiati dalla dirigente

“Si apriranno nuove porte e nuove sfide che affronterete con determinazione”. Questo l’augurio che la dirigente del primo istituto comprensivo Principe di Napoli, Agata Sortino ha rivolto agli alunni e alle alunne delle terze medie che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con 10 e lode nell’anno scolastico appena trascorso. E che sono stati premiati nei giorni scorsi durante una cerimonia che si è svolta nella sala “Don Paolo Liggeri” di palazzo San Biagio, con un premio simbolico ed un attestato di riconoscimento per i propri meriti. Un momento di festa, in cui i ragazzi e le ragazze sono stati accompagnati dai coordinatori, dai docenti dei rispettivi consigli di classe e dai genitori a cui la dirigente ha rivolto un sentito grazie per aver guidato i loro figli in un percorso di crescita reso particolarmente arduo in questo triennio segnato dalla pandemia.

Gli alunni premiati per impegno, determinazione, tenacia, altruismo, costanza e serietà per i loro percorsi formativi sono Chiara Di Grande, Elisa Noè, Marta Scatà, Vincenzo Augusto Roggio, Giorgio Belluso, Mila Ranno, Beatrice Sicari, Alberta Cipriani, Francesco Leonardi, Giaele Iurianello, Ludovica Di Grande, Roberta Messina, Martina Tessariol, Lorella Trigilio, Niccolò Vaiasicca, Benedetta Abate e Giulia Zanti. Menzione speciale per Francesco Leonardi che ha ottenuto un prestigioso sesto posto alla finale nazionale dei “Giochi matematici del Mediterraneo 2022” e che ha ricevuto la medaglia dei Giochi dal docente, (referente del progetto il docente Antonio Patania).

Doppio riconoscimento anche a Benedetta Abate per aver brillato nella ginnastica artistica tenendo alti, con un primo posto, i colori dell’istituto e della nostra cittadina. Un premio anche per Margherita Putelli che, del ciclismo, ha fatto la sua ragione di vita coniugando lo studio con gli allenamenti e l’amore per lo sport. La cerimonia si è conclusa con lungo applauso.