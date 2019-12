Augusta, primo “Open day” al Ruiz che si apre al territorio: grande affluenza di famiglie e studenti

Primo open day giovedì pomeriggio per l’Istituto d’istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz” di via Catania, in cui i tanti genitori e alunni delle terze classi delle scuole secondarie di I grado del territorio intervenuti hanno avuto modo di conoscere da vicino l’offerta formativa, volta a proiettare l’alunno verso il futuro secondo percorsi che di continuo si rinnovano, stando al passo con i tempi.

Quattro le articolazioni da scegliere tra l’istituto tecnico settore Economico, con i due indirizzi di Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo; il liceo scientifico delle Scienze applicate; l’istituto tecnico settore Tecnologico, che presenta tre diversi indirizzi Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica; e il liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale, una realtà unica nella Sicilia orientale. Presenti all’evento la dirigente, Maria Concetta Castorina, la vicaria Anna Belluso, la referente per l’orientamento Anfuso Stefania e poi numerosi docenti e studenti dell’istituto, che hanno raccontato il lavoro culturale svolto nella loro scuola e presentato la fisionomia dei vari indirizzi, le metodologie di lavoro, le iniziative extracurriculari, nei tanti laboratori di cui si pregia la scuola.

Le famiglie, infatti, hanno potuto visitare i laboratori di Fisica, Chimica, Biologia, Economia, Informatica, Robotica, Lingue, Meccanica, Elettronica ed Elettrotecnica, assistendo dal vivo ad esperimenti e a workshop realizzati dai nostri bravissimi studenti anche in biblioteca e in palestra.

Il Ruiz da decenni ha potenziato i suoi corsi di studio grazie al progetto “Laboratoriando”, che arricchisce l’offerta dei licei delle Scienze applicate con ore aggiuntive di laboratorio in fisica, biologia e chimica. A ciò si aggiunge il potenziamento della matematica e la preparazione ai test di ingresso in Medicina e Professioni sanitarie nelle classi quinte; il progetto di lettorato in lingua inglese, francese e tedesca, che permette agli studenti del settore economico di perfezionare le abilità le abilità di ascolto e conversazione con l’aiuto di esperti madrelingua; l’introduzione della Robotica educativa, comune a tutti gli indirizzi, che ha visto il Ruiz primeggiare in tante competizioni. E che lo vedrà il 15 e il 16 febbraio come sede delle qualificazioni della prestigiosa First Lego League.

Un progetto ambizioso, dunque, quello che il Ruiz sta portando avanti, volta ad allargare il perimetro scuola al territorio, nella direzione di un’attenta, profonda e curata progettualità, che si fonda su percorsi di ricerca ponderati e studiati. Numerosi sono i progetti messi in atto dall’ istituto, svariati i bandi vinti così come le competizioni regionali e nazionali, sia culturali che sportive; non trascurabile la partecipazione a molteplici Pon Fse, relativi alla didattica, all’innovazione digitale, all’educazione alla legalità, alle certificazioni linguistiche; e ancora i validi e formativi percorsi di Pcto (ex Alternanza scuola-lavoro) in Italia e all’estero.

“La nostra idea di scuola – afferma la dirigente Maria Concetta Castorina – è di tipo innovativo: avvalendosi sempre di percorsi culturali solidi, ancorati alla tradizione,il Ruiz si re-inventa, esce dal chiuso delle aule, si interfaccia con il territorio e con il mondo intero. Il percorso di internazionalizzazione in cui la scuola è impegnata, quest’anno si è ulteriormente arricchito: sei Erasmus in svolgimento, che porteranno solo quest’anno 120 alunni gratuitamente “in giro” per l’Europa con progetti di alto spessore culturale e poi per il secondo anno consecutivo 15 alunni a Marzo voleranno a New York per partecipare all‘ Nhsmun nella sede dell‘Onu.

Nuovo appuntamento per conoscere da vicino la realtà dell’istituto il 12 gennaio 2020 alle 9.30 nell’ aula nagna con il “Ruiz Sunday open day”.