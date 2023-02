Augusta, Primo memorial Felice Ventura, per ricordare il medico-musicista

Felice Ventura, stimato medico e musicista eclettico, venuto a mancare l’anno scorso, sarà ricordato in un memorial a lui dedicato su iniziativa dell’associazione “Palmarum insula”, diretta da Giuseppe Mazzotta con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura e tradizione e promozione del territorio. L’evento è in programma domenica 12 febbraio, alle 18, nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” per la direzione artistica di Mazzotta, ad esibirsi in canti e coreografie della tradizione popolare siciliana saranno i “Palmarum insula” e il “Gruppo Etna Città di Catania“.

“Sarà un’ occasione per ricordalo insieme attraverso momenti di condivisione, testimonianze e contributi musicali – scrivono in una nota Mazzotta e l’assessore alla Cultura Pino Carrabino che ricordano che Ventura “attraverso la sua arte ha tramandato l’amore per il folklore e lasciato un segno indelebile nel cuore della città di Augusta e dei molti che lo hanno conosciuto”.

Nel corso della serata, presentata da Serena Tringali, verranno inoltre consegnate delle targhe ricordo alla sorella Pina Ventura, al “Gruppo Marcellino Città di Augusta” e agli amici Valentina Cappello e Santi Consoli.

Ingresso aperto al pubblico fino ad esaurimento posti.