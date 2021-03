Augusta, primo meeting nazionale di Canottaggio: buona la prestazione di Gabriele Maci

Undicesimo posto nella classifica generale e secondo nella classifica dei Singolisti al primo anno nella categoria Ragazzi. Un buon risultato per la Canottieri club nuoto Augusta che, nel pieno rispetto delle normative e protocolli anti-covid, lo scorso fine settimana ha iniziato la nuova stagione agonistica nazionale partecipando al primo meeting di Piediluco con il suo skuller Gabriele Maci. L’atleta megarese si era qualificato per disputare la gara nazionale in Singolo Ragazzi, dopo la qualificazione regionale a Poma lo scorso 28 febbraio e ha gareggiato anche per misurarsi con i migliori singolisti italiani della categoria Ragazzi.

Ha, infatti, esordito nel canottaggio italiano di alto livello con un buon tempo di qualificazione e si è guadagnato il passaggio per disputare la semifinale nel pomeriggio, dove classificandosi al quinto posto si è dovuto accontentare della finale “B”. Poi domenica con un terzo posto si è classificato all’ undicesimo posto nella classifica generale e al secondo nella classifica dei Singolisti al primo anno nella categoria Ragazzi.

Il giovane ha anche gareggiato su un Quattro di Coppia misto con altri canottieri siciliani, nella finale “B” per causa di un “imbardé” dovuta ad un remo che colpiva una boetta di corsia e per il forte vento la barca siciliana so è messa di traverso sul campo di gara fermando così la sua corsa e facendo escludere l’equipaggio siciliano dalla competizione.

Per la società “la partecipazione di Gabriele al meeting è da considerarsi positiva, – si legge in una nota – pur adattandosi ad un Singolo modello “ Aliante” praticamente nuovo e all’ avanguardia tecnologico fornito dal costruttore italiano Filippi Boats, diverso dal Singolo con cui si allena ad Augusta, ha disputato delle buone gare necessarie per la sua crescita tecnica e agonistica, ma c’è ancora molto su cui lavorare. E il ragazzo ha molta buona volontà e si impegna con costanza negli allenamenti, certamente non gli manca il supporto tecnico dalla Canottieri Club Nuoto Augusta”.

Il futuro sportivo di Gabriele Maci passerà attraverso la qualificazione per il secondo meeting nazionale che si disputerà a Poma il prossimo 25 aprile, che lo vedrà gareggiare sul Singolo Ragazzi.