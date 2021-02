Augusta, primo giorno di vaccinazione per docenti e non alla palestra del Polivalente

Si è svolta regolarmente, cosi come previsto, questa mattina la prima giornata di somministrazione del vaccino anticovid al personale docente e non di Augusta che, per primo, si è prenotato nei giorni scorsi tramite la piattaforma regionale. Quanti erano in lista sono stati accolti dal personale sanitario nell’ambulatorio della palestra del Polivalente in uso agli istituti comprensivi Todaro e Costa, che si trova di fronte piazza Unità d’Italia e dove tutto si è svolto con tranquillità senza alcuna interferenza con l’attività scolastica del plesso del Costa più vicino alla palestra.

Tre le postazioni per il vaccino che sono state allestite nel rispetto della privacy dentro l’immobile, dove è stato creato un circuito ad hoc per le vari fasi, dall’accettazione alla somministrazione fino all’uscita da un cancello diverso dall’entrata. All’esterno era presente anche un’autombulanza della Misericordia, pronta per ogni evenienza.

“Oggi abbiamo testato l’organizzazione del servizio attivato in collaborazione con il sindaco, l’istituto Costa e i volontari di Protezione civile e con questo tipo di struttura, che può contare su spazi all’aperto, potremmo fare anche molto di più” – ha commentato Lorenzo Spina, direttore del Distretto dell’Asp di Siracusa che ha presenziato stamattina insieme al sindaco Giuseppe Di Mare, al responsabile del servizio di Igiene pubblica, Vincenzo Ingallinella al dirigente scolastico del quarto istituto Costa, Michele Accolla che ha messo a disposizione la palestra.

La somministrazione del vaccino Astrazeneca per gli under 55 riprenderà adesso martedì mattina e verrà effettuata anche nelle giornata di giovedì e sabato, per un totale di tre giorni a settimana e 40 dosi per volta, se ci sarà la necessità si potrà anche ampliare. La presenza di spazi all’aperto in grado di contenere più persone ed evitare assembramenti potrebbe anche far pensare ad utilizzare la palestra anche per la vaccinazione di massa della popolazione.