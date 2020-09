Augusta, primo giorno di scuola per la classe Enel del Ruiz. Per gli altri si inizia dal 14 settembre

Primo giorno di scuola oggi per 15 studenti della classe Enel (il progetto interministeriale che prevede la formazione in classe, ma anche l’apprendistato con l’assunzione di alcuni alunni delle quarte classi) che sono stati i primi a varcare la soglia dell’istituto d’istruzione superiore Arangio Ruiz, dopo quasi sei mesi di chiusura a causa del lockdown per l’emergenza da coronavirus. Tutti gli altri inizieranno, invece, regolarmente la prossima settimana cosi come prevedono le indicazioni ministeriali.

E proprio per garantire la massima sicurezza in un istituto che conta di circa mille alunni e anche per allenare gli studenti sui nuovi percorsi studiati dal responsabile delle sicurezza, gli ingressi a scuola saranno scaglionati. Così lunedì 14 settembre le lezioni cominceranno per tutte le prime dei vari indirizzi di studio, a seguire martedì le seconde, mercoledì le terze, giovedì le quarte e venerdì le quinte, fino a ritrovarsi tutti in presenza per la prima volta sabato i 19 settembre. All’inizio si faranno poche ore e si punterà ad addestrare gli alunni sulle nuove procedure anticovid. Sei in tutto gli ingressi e le uscite al plesso caratterizzati da vari colori che eviteranno assembramenti.

Nelle classi si è, inoltre, studiato come mantenere il distanziamento sociale. “Nelle scorse settimane abbiamo acquistato 450 banchi monoposto, che ci basteranno per il distanziamento e – ha spiegato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – ne aspettiamo altrettanti dal ministero della Pubblica istruzione. Utilizzeremo intanto i nostri banchi biposto per un solo alunno perché abbiamo lo spazi per inserire questi banchi che garantiranno il distanziamento sociale. Questo consentirà agli studenti di non indossare la mascherina quando sono seduti tra i banchi, ma dovranno però indossarla ogni volta che si muoveranno all’interno del plesso”.

La ricreazione verrà effettuata in due momenti diversi: la prima alla fine della seconda ora per il biennio e l’altra dopo la terza ora per il triennio, si potrà fare ricreazione all’aperto e negli spazi dedicati.

Nel caso in cui si dovesse presentare qualche possibile caso covid tra gli studenti è stata prevista una procedura ad hoc. L’alunno che manifesta sintomi di tosse e/o febbre, verrà subito isolato nell’aula Covid già predisposta e accompagnato da uno dei due incaricati covid che sarà sempre presente e dotata di tutti i dispositivi adeguati: “Abbiamo acquistato una dotazione di mascherina ffp2 da usare in caso di eventuale rischio. Dopodiché verranno informati i genitori dell’alunno”.

Sul fronte del personale il ministero ha assegnato due nuove unità di personale di organico di adeguamento e due per il covid.