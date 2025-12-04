Augusta, primo e secondo premio per il “Ruiz” al concorso “Conoscere per Amare e Difendere”

L’Istituto di Istruzione Superiore ” Gaetano Arangio Ruiz” si è distinto in modo brillante, conquistando il primo e il secondo posto nella sezione letteraria della quinta edizione del concorso “Conoscere per amare e difendere”, la cui cerimonia di premiazione si è svolta martedì 18 novembre nell’Aula Magna del Liceo Scientifico “O.M. Corbino” di Siracusa.

Il concorso, bandito dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa in collaborazione con il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai e l’Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, era incentrato sul tema “La Sicilia – I siti dell’immaginario storico”. Un argomento pensato per stimolare la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del ricco patrimonio artistico-culturale presente sul territorio siracusano.

Due studentesse del “Ruiz” hanno dominato la sezione letteraria con lavori che hanno saputo cogliere l’essenza e la bellezza storica della Sicilia:

Primo posto per Alessia Cirillo della classe 4CL del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, autrice di un pregevole lavoro grafico-letterario interamente dedicato alla città di Augusta.

Secondo posto conquistato da Marta Zerbo, anche lei della 4CL, per la poesia intitolata “Augusta”, un vero e proprio inno alla bellezza senza tempo della nostra città.

Le giovani talentuose sono state accompagnate alla cerimonia dalla loro docente di Lettere, la professoressa Paola Baffo. A consegnare i premi è stato il nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, Alessandro Drago.

La Dirigente scolastica, professoressa Maria Concetta Castorina, insieme a tutta la comunità scolastica dell’Istituto “Ruiz”, ha espresso grande soddisfazione e vivo apprezzamento per l’ennesimo successo conseguito dalle studentesse.