Augusta, primo Consiglio comunale dopo il lockdown: bocciate due mozioni a sostegno delle imprese

Bocciate le due mozioni di indirizzo per misure a sostegno delle imprese, commercianti e famiglie a causa dell’emergenza Covid-19 presentate ad aprile dall’opposizione. È iniziato cosi, senza nulla di nuovo rispetto al solito clima politico preesistente alla diffusione del coronavirus, il dopo lockdown per il Consiglio comunale convocato ieri mattina, dopo quasi tre mesi di stop dovuto all’ emergenza coronavirus, a palazzo San Biagio. La seduta si è svolta a porte chiuse, con i consiglieri che indossavano la mascherina, sistemati a debita distanza anche fuori dai banchi e che hanno preso la parola da una postazione centrale.

La prima mozione è stata presentata in aula dal consigliere Peppe Di Mare ed impegnava l’amministrazione, tra gli altri, alla sospensione con il differimento temporale massimo di Imu, Tari, Tosap e canoni mercatali con l’azzeramento dei tributi locali del trimestre marzo- maggio per tutte le attività economiche gravemente colpite per venire incontro ai cittadini e di imprese che stanno vivendo un momento difficile, cercando di allungare il pagamento fino a dicembre mentre per i mesi in cui c’è stata la chiusura certificata ha chiesto l’esonero dal pagamento. La seconda sempre sullo stesso tema, invece, portava la firma di altri due consiglieri della minoranza Angelo Pasqua e Biagio Tribulato, e chiedeva di esentare dal pagamento della Tari e dalle imposte del suolo pubblico tutte le attività per l’anno in corso con l’obiettivo di arrivare ad un documento unico che possa essere efficace e dare al più presto e in maniera rapida sostegno alle imprese.

Per entrambe le mozioni si sono astenuti i consiglieri della maggioranza del 5 stelle – l’astensione ai fini del conteggio dei voti equivale ad una bocciatura- mentre ha votato a favore l’opposizione. La motivazione dell’astensione della maggioranza cosi come ha affermato il capogruppo Mauro Caruso sta nel fatto che “rimangono indirizzi già in fase di attuazione dell’amministrazione e contengono anche idee non fattibili ed elementi già superati”, pertanto risulterebbero “inutili”, ma dai banchi dell’opposizione l’accusa di uno dei proponenti Di Mare è che la maggioranza si sia astenuta dal votare perché le mozioni provenivano dalla minoranza e non si debba dire poi che il merito di un atto a favore del collettività sia dell’opposizione.

Per la prima mozione si è anche astenuto il consigliere Vanessa Fazio che ha stigmatizzato anche il fatto che l’amministrazione “bypassa” il ruolo del consiglieri postando su Facebook, prima ancora che a palazzo San Biagio, le misure che l’Ente intende adottare con regolamenti che dovranno comunque passare al vaglio del consiglio comunale. E che poi sono state illustrate dall’assessore al Bilancio Giuseppe Canto. Tra queste, oltre al milione e mezzo di euro della rinegoziazione dei debiti a favore delle imprese già annunciato giorni fa, c’è la riduzione del 10 della Tari per le famiglie che hanno in casa un disabile e alcune esenzioni ed agevolazioni per soggetti tra persone ed attività più disagiate. Per l’Imu è recepita la normativa nazionale che prevede che non saranno sanzionati coloro che pagheranno la prima rata entro il 30 settembre purché dimostrino, con un’autocertificazione entro il 31 ottobre, che hanno subito un danno a causa di pandemia e per la Tosap è previsto l’esonero del pagamento di maggio – ottobre.

Non sono mancate le scaramucce e le accuse in aula tra maggioranza ed opposizione anche con il sindaco Cettina Di Pietro e sono volate accuse di fare teatrini e campagna elettorale in aula. L’unico punto approvato all’unanimità (unico astenuto il consigliere Marco Niciforo) è stato l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e il costo costruzioni per il 2020.

di Cettina Saraceno