Augusta, primo compleanno per l’associazione forense megarese. Premiati gli avvocati Amoddio e Trantino

Ha compiuto il suo primo anno di vita l’associazione forense megarese (Afm), la prima associazione di avvocati di Augusta che ha festeggiato il suo primo compleanno con un nuovo incontro formativo e la consegna di due targhe riconoscimento ad altrettanti avvocati. La prima a Sofia Amoddio del foro di Siracusa, già componente della commissione “Giustizia” della Camera “per il tenace impegno in difesa di verità e giustizia” e la seconda al legale di Catania Enrico Trantino, già presidente della Camera penale Serafino Famà “Per il costante impegno in difesa dell’avvocatura”. I due hanno relazionato all’ incontro formativo dal titolo “Deontologia dei rapporti tra avvocati, magistrati e cittadini nella stagione dell’emergenza”, il primo in presenza dopo i due organizzati in modalità telematica che si è svolto in un ristorante alle porte di Brucoli e all’aperto nel rispetto delle vigenti misure di contenimento sanitario.

Presente Maria Guerci, componente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa, l’incontro è stato moderato dal presidente dell’associazione forense Megarese, Puccio Forestiere e coordinato dal segretario, Dario Valmori che insieme agli altri componenti del consiglio direttivo, Francesca Marcellino, Fabrizia Burgi, Rosanna Bussichella, Marcello Passanisi, Francesco Romeo e Salvatore Terrone, si ritengono soddisfatti dei risultati raggiunti nel corso del primo anno, che ha visto l’Afm, unica associazione territoriale ad avere realizzato, “nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia, un’offerta formativa diversificata, con lo svolgimento di tre convegni. Manifesto l’auspicio che il progetto raggiunga ulteriori importanti obiettivi per l’anno 2021, primo tra tutti l’aumento del numero dei soci, già oggi circa 70 su un totale di 120 legali con studio ad Augusta – ha dichiarato il presidente Forestiere – Come dicevamo già un anno fa, l’associazione Forense megarese deve diventare l’associazione di tutti”.