Augusta, primi sei mesi all’Urbanistica, bilancio positivo per l’assessore Carrabino

Dall’istituzione dello Sportello unico per l’edilizia (Sue) in ottemperanza alla legge regionale del 2016 con tutta la relativa modulistica all’ iniziativa progettuale “Augusta-Case ad un euro”, per la riqualificazione del centro storico passando anche per l’adeguamento del Pudm, il piano di utilizzo del demanio marittimo a cui sta lavorando un professionista esterno a cui è stato affidato l’incarico.

È positivo il bilancio del primo semestre di attività dell’ufficio Urbanistica per l’assessore che lo coordina, Pino Carrabino che ritiene “che abbiamo avviato una inversione di rotta per poter offrire risposte concrete ad una utenza che da attende da decenni. Un bilancio del primo semestre dell’assessorato all’Urbanistica che è al centro dell’attenzione dell’amministrazione Di Mare al fine di dare una svolta concreta ad una situazione di stasi che perdura da troppo tempo”. – ha detto

Tra i primi interventi c’è stata la nomina di Massimo Sulano a responsabile dell’ufficio con determinazione sindacale del 7 dicembre 2020, a gennaio la giunta ha deliberato l’atto di indirizzo per l’assunzione per 12 mesi di 5 tecnici con compiti di supporto ai cittadini per la definizione degli Ecobonus e “nonostante l’esiguo lasso di tempo a disposizione e le scarse informazioni sulle modalità di partecipazione al contributo disponibile dal ministero dello Sviluppo economico, l’Ente si può pregiare di definirsi capofila di tale iniziativa. Difatti- aggiunge Carrabino- inaspettatamente il ministero ha dato riscontro alla nostra proposta preliminare in tempi celeri. Si è in attesa di conoscere le ufficiali modalità di partecipazione”.

250 sono stati i certificati di destinazione urbanistica rilasciati in sei mesi, 20 i pareri istruttori per interventi a carattere produttivo del Suap, 10 i sopralluoghi ed attestazioni vari effettuati, 10 le determinazioni svincolo polizze fideiussorie/rinnovo concessione.

Per quanto riguarda le varie attività in capo al servizio Sportello unico, oltre a quelle ordinarie sono state gestite macro attività quali i piani di lottizzazione, varianti allo strumento urbanistico, Piano di utilizzo del demanio marittimo. In sei mesi sono state 63 le concessione in sanatoria rilasciate e 18 i permessi di costruire a fronte delle 34 concessioni e gli 8 permessi rilasciati in tutto il 2020. Per quanto riguarda gli archivi il settore sta provvedendo ad informatizzarli attraverso affidamento a ditta specializzata per la digitalizzazione, secondo gli obblighi di legge.

“Sono state evase le richieste pregresse relative a certificati e titoli edilizi in sanatoria ristabilendo così l’equilibrio ordinario prescritto dalla normativa vigente. Il settore, in riferimento all’accesso atti, ha predisposto specifica modulistica, che consentirà all’utente di acquisire gli atti, ove possibile, in supporto informatico”– ha concluso Carrabino che ha ribadito il sostegno dell’ amministrazione al personale “per ottimizzare e snellire il sistema al fine di migliorare quanto necessario ed offrire all’utenza un servizio celere e puntuale”.