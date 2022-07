Augusta, primarie presidenziali regionali: oggi banchetto di Articolo uno e Comitato promotore Fava presidente

Il prossimo 23 luglio si voterà per le primarie siciliane del campo progressista per la scelta del candidato unitario alle elezioni per la presidenza della Regione. Il voto si svolgerà dalle 8 alle 22 esclusivamente sulla piattaforma Skyvote e nei 32 punti voto allestiti in Sicilia, tra cui figura anche la città di Augusta. Potranno votare tutti i cittadini residenti in Sicilia che hanno compiuto i 16 anni e non è richiesto alcun contributo.

Per votare bisogna registrarsi sul sito www.presidenziali22.it ed occorre un documento di identità con foto in corso di validità e un numero di telefono mobile che potrà essere associato ad un solo elettore. E’ possibile registrarsi entro e non oltre le 23:59 del 21 luglio 2022 e durante la registrazione occorre scegliere se si intende votare attraverso la piattaforma online Skyvote o in un punto voto.

A tal proposito Articolo Uno Augusta e il Comitato promotore Fava presidente, per dare un supporto a tutti coloro che intendono registrarsi, organizzerà un banchetto oggi, 15 luglio dalle 17 alle 20 in piazza Fontana, alla Borgata. Chiunque potrà quindi registrarsi in tale occasione ricordando di portare con sé un documento di identità con foto in corso di validità e il proprio cellulare