Augusta, primarie Pd per la segreteria nazionale: si vota domani a palazzo San Biagio

Si svolgeranno domani 26 febbraio 2023 le primarie aperte per l’elezione del nuovo segretario o segretaria nazionale del Partito democratico. In lizza i due candidati più votati dai 151.530 iscritti che hanno partecipato ai congressi di circolo in tutto il paese: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Ad Augusta sarà possibile votare dalle 8 alle 20 nel seggio allestito a palazzo San Biagio in via Roma 88.

“Possono partecipare al voto delle primarie tutti i cittadini e le cittadine italiani dai 16 anni in su, anche i non iscritti al partito che – fa sapere in una nota Luca Vita, segretario del circolo cittadino del Pd- dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’ albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Ai non iscritti viene inoltre chiesto di versare un contributo di 2 euro a copertura delle spese organizzative. All’atto dell’accettazione verrà chiesto di esibire un documento che attesti l’identità e la residenza del votante. Si vota tracciando sulla scheda elettorale un unico segno sul nome del candidato prescelto”.