Augusta, prima prova del Grand prix regionale mezze maratone, in gara anche 4 atleti della Megara running

Anche quattro atleti della Megara running hanno partecipato alla maratonina dei Nebrodi, prima prova del grand prix regionale delle mezze maratone a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina che si è disputata ieri. Si tratta del vicepresidente Giuseppe Dragà, di Salvatore Greco, Antonio Di Raimondo, Massimo La Foresta, ottima prestazione di Greco che è arrivato al traguardo in 32esima posizione assoluta realizzando il suo miglior tempo, in un percorso molto tecnico, con il tempo di 1h 25’ 48” . A seguire Dragà, Di Raimondo e La Foresta.

La manifestazione, a cui hanno partecipato 505 atleti provenienti da tutta la Sicilia, si è svolta all’interno del circuito cittadino, interamente chiuso al traffico, da ripetere tre volte per complessivi 21,097 Km con un percorso di gara omologato dalla Fidal.

“E’ stata una bella giornata di sport, il percorso molto impegnativo non mi ha permesso di effettuare una bella prestazione, ma – ha commentato Dragà- non sempre si trovano le condizioni ideali per ottenere quanto prefissato, ma sono molto contento per Greco che, pur essendo con noi da solo un anno, si sta sempre migliorando realizzando un ottimo tempo ed il suo personal best. Un plauso anche agli altri compagni di squadra Di Raimondo e La Foresta. Adesso torniamo a casa dopo questa lunga trasferta ed il prossimo appuntamento domenica prossima ad Acireale dove saremo presenti con ben 19 atleti.”