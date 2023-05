Augusta, prima “festa del vicolo” in via Orfanotrofio, con cena comunitaria e un pomeriggio di musica

“Una festa del vicolo” con musica e una cena comunitaria è stata promossa dal gruppo scout Agesci Augusta 1 insieme all’ asd Atletica Augusta e all’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” domenica pomeriggio in via Orfanotrofio, al centro storico.

La stradella su cui si affaccia la sede del gruppo scout, che si trova all’interno del palazzo dell’ Opera pia “Parisi-Zupppelli”, dove si trova anche la mensa dei poveri, è stata chiusa con ordinanza di Polizia municipale per tutto il pomeriggio, fino alle 22 e ha ospitato una lunga tavolata, per una cena comunitaria per oltre cento persone, con piatti preparati dagli organizzatori e anche di chi è intervenuto, aperta ai residenti, a chiunque ne ha voluto fa parte e soprattutto a chi è meno fortunato.

Ad animare la festa anche musica dal vivo e karaoke, che hanno avuto inizio alle 18 per allietare il pomeriggio con un po’ di compagnia e trascorrere qualche ora di condivisione