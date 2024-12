Augusta, prevenzione furti e violazione del Codice della strada: i controlli della Polizia

Tre infrazioni al Codice della strada, per guida senza assicurazione, con sequestro del veicolo, guida con il cellulare, con decurtazione di punti, e, infine, guida con omessa revisione, per un importo totale di 1289. E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio messo in atto ieri mattina dagli agenti del commissariato di Polizia di Augusta insieme ai colleghi al reparto Prevenzione Crimine Sicilia orientale di Catania ed alla Polizia locale, coordinati dal dirigente del commissariato di Augusta Antonio Migliorisi.

Il servizio, finalizzato a garantire l’osservanza del rispetto delle norme di circolazione stradale, ha avuto anche l’obiettivo di prevenire la commissione di reati predatori, quali furti in abitazione, in particolare nella zona Monte e rapine con maggiore attenzione al centro storico ove insistono numerosi esercizi commerciali quali farmacie, banche ed uffici postali, in questi giorni meta di anziani per la riscossione delle pensioni.

Complessivamente sono state identificate 79 persone e fermati 60 veicoli, con posti di controllo sia nelle vie ad alto volume di traffico veicolare che nelle zone tradizionalmente meno trafficate. I servizi verranno intensificati sotto le festività natalizie.