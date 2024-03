Augusta, prevenzione dentale per i bambini del Corbino

Si sono svolti nei giorni scorsi, nell’ambito dell’educazione alla Salute, degli incontri sulla prevenzione dentale, in collaborazione col Kiwanis club di Augusta, per gli alunni dell’ultimo anno della primaria di tutti i plessi del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, diretto da Maria Giovanna Sergi. Le lezioni, precedute dai saluti del presidente del club service megarese, Giuseppe Russo, sono state tenute da Giovanni Zaborra, medico chirurgo specialista in ortognatodonzia e odontostomatologia, e Maria Noè, odontoiatra.

Partendo dall’importante funzione dei denti, non limitata alla sola masticazione, i due esperti hanno poi parlato delle malattie del cavo orale che colpiscono la stragrande maggioranza della popolazione e che sono strettamente legate a stili di vita non sempre corretti. Si sono poi soffermati su alcuni interventi che possono favorire la prevenzione come la fluoroprofilassi, la sigillatura dei solchi dei molari definitivi grazie a resine apposite, la corretta alimentazione che deve prevedere la riduzione del consumo di zuccheri, l’assunzione di cibi che necessitano una lunga masticazione e ricchi di fibre, il preferire l’acqua alle bibite e ovviamente lavare i denti dopo tutti i pasti in maniera corretta.

La trattazione, arricchita da supporti audio-visivi e da un cartone animato con protagonisti il dottori “Sorriso” e “Dentina” e “Super canino”, ha affascinato gli alunni dell’ istituto megarese che hanno seguito con interesse e che hanno rivolto agli esperti numerose domande.