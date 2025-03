Augusta, prevenzione delle truffe agli anziani: i consigli della Polizia nella chiesa del Sacro cuore

È stato incentrato sulla prevenzione delle truffe agli anziani l’incontro che si è svolto ieri sera, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a cura del Commissariato di Augusta in collaborazione con il parroco della chiesa, hon Helenio Schettini. Numerosi i cittadini, desiderosi di informarsi e proteggersi dai raggiri sempre più frequenti, che hanno partecipato ascoltando quelle che sono le truffe più comuni e attuali, come quella del finto incidente e del finto appartenente alle forze dell’ordine, e che hanno ricevuto preziosi consigli su come riconoscerle e prevenirle.

I relatori dell’incontro, il dirigente del Commissariato Antonio Migliorisi e il responsabile dell’ ufficio Controllo del territorio Vincenzo Sicurello, hanno risposto alle numerose domande del pubblico, fornendo chiarimenti e informazioni utili.

Se si ha il sospetto che un incidente stradale di cui vi accusano non si sia verificato, che quell’uomo o quella donna che vi contatta chiedendo del denaro non sia un poliziotto od un carabiniere non esitate a chiamare il numero unico di emergenza. Gli anziani presenti hanno espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di tali incontri per la loro sicurezza e tranquillità.

La collaborazione tra il Commissariato e la parrocchia si è rivelata fondamentale per raggiungere un’ampia platea di cittadini e sensibilizzarli su un tema di grande rilevanza sociale e visto il successo dell’iniziativa, sono già in corso di organizzazione altri incontri simili, con l’obiettivo di estendere la campagna di prevenzione a tutta la comunità augustana.