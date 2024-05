Augusta, prevenzione delle malattie dermatologiche, al via progetto della Lilt

È dedicato alla “Prevenzione delle malattie dermatologiche” e in particolare alla sensibilizzazione sul melanoma, il tumore della pelle più invasivo, il progetto di promozione sociale promosso dalla Lilt in collaborazione con il Comune e con il supporto di Sasol e Sonatrach. E presentato, ieri mattina, durante una conferenza stampa, nel salone di rappresentanza di palazzo di città dal presidente provinciale della Lega italiana per la lotta ai tumori Mario Lazzaro che ha ricordato che “in questo momento il progetto è sviluppato in 15 città italiane, di cui 6 città metropolitane. La Lilt se lo è intestato ed ha avuto come partnership importante l’amministrazione comunale attraverso cui contiamo di raggiungere un certo numero di cittadini per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione. Accanto ci sono anche i portatori di interesse del territorio sia che siano legati al mondo tecnologico industriale ma anche ad altri settori che possono disporre di tecnologie, professionisti, risorse umane ed economiche”.

Il progetto sarà diviso in due fasi: la prima di informazione per prendere coscienza di cosa sono il melanoma e, in generale, le malattie della pelle, sui comportamenti utili da adottare e per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione con incontri con scuole ed associazioni e una seconda fase delle visite gratuite e mappature di nei. Vi potranno accedere quanti sono interessati previa comunicazione, durante gli incontri informativa, dei propri disponibilità alla Lilt che contatterà le persone per le visite, che si svolgeranno nell’ambulatorio di via Adua.

“Questo è un incontro per divulgare l’iniziativa di prevenzione dermatologica promossa insieme alla Lilt che abbiamo voluto in sinergia con il territorio. Andiamo incontro ad un periodo importante e volevamo anche dal punto di vista, sanitario e del welfare sociale, riuscire a dare dei segnali. E come potevamo farlo se non con l’aiuto di specialisti, di chi vive materialmente queste realtà e -quindi ringrazio la Lilt per la collaborazione- e i rappresentanti di Sasol e Sontrach che si sono messi subito a disposizione nel supportarci per realizzare quello che è un progetto di cui siamo orgogliosi perché riusciremo a dare ai nostri concittadini la possibilità di fare prevenzione” -ha affermato il sindaco Giuseppe Di Mare, alla presenza dell’assessore alla Salute Valeria Coco.

Sul fronte della prevenzione alla malattia dermatologica noi siciliani siamo quelli che ne hanno più bisogno visto che– ha dichiarato Guglielmo Allibrio, manager di Sasol Augusta- abbiamo stagione estive molto lunghe che ci espongono a maggiori rischi più elevati rispetto a connazionali che vivono in altre regioni. Pertanto sono ben felice di poter partecipare a questa sponsorizzazione proprio per cercare di esportare il concetto di prevenzione sul territorio”. “Ben venga questa iniziativa che ci è stata proposta dalla Lilt e in collaborazione con il Comune che abbiamo accolto, in generale iniziative come queste rientrano nel nostro percorso e nei nostri valori – ha aggiunto Rosario Pistorio, amministratore delegato della Sonatrach – vicinanza alla comunità e supporto ad iniziative come questa riprendono dei modelli virtuosi di prevenzione di welfare e di modelli che dal privato possano interagire con il pubblico in una simbiosi che può produrre vantaggi per il territorio”.

Nel progetto saranno coinvolti i volontari Lilt sia per gli incontri informativi che della campagna che seguirà e soprattutto gli specialisti dermatologi che si occuperanno di entrambe le fasi, come ha spiegato Rosaria Russo, responsabile della Lilt di Augusta, mentre il dermatologo Angelo Di Natale ha illustrato con l’auto di slide cosa siano il melanoma che, se preso in tempo, porta alla guarigione in larga percentuale, nei, macchie o lesioni della pelle che vengono evidenziate durante le mappature, i fattori di rischio e gli accorgimenti utili da adottare soprattutto per chi di pelle ha la pelle chiara.