Augusta, prevenzione antincendio, al via la scerbatura di aree pubbliche

E’ partita da un paio di giorni una campagna di messa in sicurezza antincendio con il sistema tagliafuoco e scerbatura di diverse aree pubbliche della città. L’obiettivo è prevenire ed evitare che scoppino incendi che, nel periodo estivo, più facilmente possono verificarsi fino a diventare un pericolo per persone e cose.

E’ quanto fa sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica che spiega “che gli interventi riguarderanno Augusta Isola, Borgata, Monte Tauro, Brucoli e diverse aree della periferia augustana. Si invitano tutti i cittadini proprietari di terreni a mantenerli puliti da sterpaglie, rovi o vegetazione secca in quanto possibili fonti di incendi”, così come prevede, tra l’altro, l’ordinanza sindacale di prevenzione incendi e pulizia dei fondi incolti che ordina ai proprietari e conduttori di terreni di aree agricole, di villette e stabili con annesse aree a verde di effettuare, entro e non oltre il 14 giugno, interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione e vieta di accendere fuochi tra il 15 giugno e il 30 settembre di quest’anno in prossimità di boschi, terreni agrari e lungo le strade comunali, provinciali e statali. Per il servizio antincendio il Comune ha impegnato quasi 29 mila e 500 mila euro.

“L’ importante sforzo messo in campo da questa amministrazione non può e non deve essere vanificato da negligenze di tutti noi. La stagione estiva si preannuncia molto calda favorendo il rischio incendi, la tempestiva comunicazione di eventuali pericoli va segnalata immediatamente agli organi di competenza, così che si possa intervenire prontamente”– aggiunge Cannavà che ricorda i numeri utili di emergenza del 115 (Vigli del fuoco), dello 0931512288 (Polizia municipale), del 3669917606 (Protezione civile), del 1515 (Corpo forestale regionale), 112 (unico di emergenza), 113 (Polizia di stato), 117 (Guardia di finanza), e 1530 (Guardia costiera).